Google přidává do vyhledávacího řádku nové tlačítko. Odstraňuje zbytečný krok, který vás brzdil při práci s AI

Až dosud musel každý, kdo chtěl v aplikaci Google na Androidu nahrát obrázek, přiložit dokument nebo přepnout model umělé inteligence, nejprve klepnout do vyhledávacího pole. Teprve potom se objevila ikona plus s nabídkou dalších možností. Nová verze aplikace (17.65.17) tento mezikrok odstraňuje. Tlačítko plus je nově viditelné přímo na levé straně hlavního řádku, ještě před otevřením klávesnice. Stačí tedy jedno klepnutí místo dvou. Právě v tom spočívá odstranění drobné překážky při práci s AI Mode. Změna se podle Android Authority začala šířit kolem 9. října 2026 a postupně by měla dorazit ke všem uživatelům.
Co přesně nové tlačítko otevírá
Po klepnutí na plus se rozbalí nabídka, která dříve vyžadovala nejprve aktivovat vyhledávací pole. Najdete v ní tři hlavní možnosti:
- Nahrání obrázku nebo souboru – fotku, snímek obrazovky či PDF můžete rovnou poslat do AI Mode a klást k nim otázky.
- Tvorba obrázků přes Nano Banana – generativní obrazový model Google DeepMind, který dokáže vytvářet obrázky podle textového zadání, kombinovat více obrázků nebo upravovat konkrétní detaily ve scéně. Název Nano Banana není technická zkratka, ale přezdívka, která se podle blogu Google rychle rozšířila.
- Přepínání modelů v AI Mode – možnost vybrat si model, který bude na dotaz odpovídat.
Pod tlačítky se navíc objevují popisky Create (pro Nano Banana) a Talk (pro Search Live), takže uživatel hned vidí, jaké funkce má k dispozici.
Proč to Google neudělal dřív
Odpověď souvisí s tím, jak se AI Mode postupně rozšiřoval. Možnost pokládat multimodální dotazy nad obrázky přibyla v dubnu 2025, nahrávání PDF v červenci téhož roku a nástroj Nano Banana i další generativní funkce následovaly později. Dokud nabídka za tlačítkem plus obsahovala jen jednu nebo dvě položky, nebylo nutné zobrazovat ji přímo ve vyhledávacím řádku. S přibývajícími funkcemi ale začalo být jejich skrývání nepraktické. Uživatel měl k dispozici stále více možností, jenže musel vědět, že existují, a navíc je hledat až po dalším klepnutí.
Už v dubnu 2026 se nabídka plus objevila v rozbaleném vyhledávacím řádku na Androidu. Verze 17.65.17 tedy nepřináší novou funkci umělé inteligence, ale zpřístupňuje již existující možnosti přímo na hlavní obrazovce. Rozdíl mezi tím, co aplikace umí, a tím, co uživatel skutečně vidí, je přitom z hlediska použitelnosti zásadní.
Jak poznáte, že máte nový řádek, a co dělat, když ne
Otevřete aplikaci Google a podívejte se na domovskou obrazovku. Nový vyhledávací řádek má štíhlejší vzhled, bílý podklad s jemným stínem a ikonu plus na levé straně, která je viditelná ještě před klepnutím do pole. Pokud se ikona objeví až po aktivaci vyhledávání, máte zatím starší rozložení.
V takovém případě:
- Zkontrolujte v Google Play, zda je pro aplikaci Google dostupná aktualizace.
- Pokud obchod Play aktualizaci nenabízí, můžete zkusit vymazat jeho mezipaměť.
- Jestliže máte aplikaci aktuální a tlačítko plus stále chybí, pravděpodobně ještě nejste zahrnuti do postupného zavádění nového rozhraní. Google změny zpřístupňuje po vlnách a na některé uživatele se může dostat až za několik dní či týdnů.
Co se týče českých uživatelů, oficiální nápověda Google uvádí AI Mode jako dostupný pro Česko i češtinu. U Nano Banana je situace méně jednoznačná. Google v některých oznámeních výslovně zmiňuje rozšiřování funkce v angličtině, takže plnou podporu generování obrázků v češtině nelze automaticky předpokládat.
Jak si Google stojí vedle konkurence
Přesunutím tlačítka pro přílohy přímo do hlavního řádku se aplikace Google z hlediska ovládání přibližuje konkurentům, kteří jsou na umělé inteligenci postavení od základu. ChatGPT nabízí nahrávání fotografií, generování obrázků i hlasový vstup přímo v hlavním rozhraní. Copilot od Microsoftu umožňuje pracovat s dokumenty Wordu, Excelu, PowerPointu i PDF a podle dostupné nabídky také přepínat mezi modely.
Google se tak dostává do podobné pozice, stále ale kombinuje AI funkce s klasickým vyhledáváním. To je zároveň výhoda i omezení: uživatel nemusí opouštět prostředí, které zná, rozhraní však zůstává složitější než u aplikací zaměřených výhradně na konverzaci s umělou inteligencí.
Jedno tlačítko navíc ve vyhledávacím řádku na první pohled nevypadá jako revoluce. Právě takové drobnosti ale rozhodují o tom, zda lidé funkce umělé inteligence skutečně používají, nebo o nich ani nevědí.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík