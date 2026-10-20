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Důchodci v Česku můžou na energiích ušetřit i 480 Kč. Ještě víc jim ale přinese tahle 1 věcPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Šedesáté páté narozeniny otevírají u některých dodavatelů energií cestu k levnějšímu ceníku. […]
Důchodci v Česku můžou na energiích ušetřit i 480 Kč. Ještě víc jim ale přinese tahle 1 věc
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 20.10.2026 04:54
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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