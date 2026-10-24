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Dobrá zpráva pro seniory nad 65 let. Na energiích můžou ušetřit i 2 700 Kč ročně a většina to vůbec neví

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Kdo léta platí zálohy za elektřinu a plyn pořád stejnému dodavateli, většinou […]
Dobrá zpráva pro seniory nad 65 let. Na energiích můžou ušetřit i 2 700 Kč ročně a většina to vůbec neví

Dobrá zpráva pro seniory nad 65 let. Na energiích můžou ušetřit i 2 700 Kč ročně a většina to vůbec neví

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 04:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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