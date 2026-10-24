Dobrá zpráva pro seniory nad 65 let. Na energiích můžou ušetřit i 2 700 Kč ročně a většina to vůbec neví

Kdo léta platí zálohy za elektřinu a plyn pořád stejnému dodavateli, většinou neřeší, jaký tarif vlastně má. Právě tady ale lidé po pětašedesátých narozeninách často nechávají ležet peníze. Několik energetických firem má pro tuto věkovou skupinu vlastní tarify, jen o nich příliš nemluví a automaticky na ně nikoho nepřevedou.
Tarif, na kterém pracovala Rada seniorů
Nejvýraznější nabídku připravil v roce 2026 E.ON. Tarify Elektřina s péčí a Plyn s péčí si mohou od srpna 2026 sjednat zákazníci, kterým je 65 a více let, a na podobě tarifů se podílela Rada seniorů ČR. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, takže nikoho nesvazuje na roky dopředu a lze ji ukončit běžnou výpovědí bez sankce.
K elektřině patří i pomoc v domácnosti. Elektrikáře, instalatéra nebo hodinového manžela zákazníkovi domluví sám dodavatel a každý rok na jejich práci přispívá pevně stanovenou částkou, takže stačí jeden telefonát. Kdo volá na zákaznickou linku, řekne svůj požadavek hlasové asistentce a ta ho přednostně přepojí na živého operátora bez volení čísel na klávesnici.
Přečtěte si také: Tuhle chybu s odchodem do důchodu opakují čeští senioři pořád dokola. Prodělají na tom i 25 000 Kč ročně K tarifu Elektřina s péčí patří i řemeslník, kterého domluví dodavatel a na jehož práci každý rok přispívá. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kolik to dělá v penězích
Proti ceníku Elektřina VŽDY, který E.ON od ledna 2026 účtuje u části stávajících smluv na dobu neurčitou, je seniorská elektřina od srpna 2026 levnější o více než 400 Kč za každou megawatthodinu a levnější je i plyn. Stálý měsíční plat mají tarify s péčí naopak o něco vyšší, takže skutečná úspora roste hlavně se spotřebou.
Názorně to ukazuje domácnost, která topí plynem a za rok ho spotřebuje 15 MWh. Podle ceníku Plyn s péčí platného od 1. srpna 2026 by zaplatila zhruba o 2 750 Kč ročně méně než podle obdobného ceníku Plyn VŽDY. Vyšší stálý plat je v tom už započtený.
V bytě, kde se elektřinou ani plynem netopí, bývá úspora menší. Ve srovnání s běžnými nabídkami bez fixace od různých dodavatelů ji samotný E.ON odhaduje na vyšší stovky až jednotky tisíc korun ročně.
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Seniorský tarif je výhodný hlavně proti dražšímu ceníku bez fixace. Kdo se nebojí vázat na delší dobu, může u řady dodavatelů najít ještě nižší cenu. Proto i mezi staršími zákazníky přibývá těch, kteří sahají po fixaci, zvlášť když plynem vytápějí celý dům.
Nabídky si můžete v klidu porovnat na nezávislém srovnávači Energetického regulačního úřadu, ve kterém je lze filtrovat i podle délky fixace. Počítejte jen s tím, že za předčasné ukončení smlouvy s fixovanou cenou vám dodavatel může naúčtovat smluvní pokutu. Bez ní se dá odejít jen ve výjimečných případech, které stanoví energetický zákon, třeba když dodavatel jednostranně zvýší cenu.
Rozdíl mezi oběma cestami shrnuje tabulka:
Seniorský tarif na dobu neurčitou Fixace na dobu určitou Délka závazku doba neurčitá pevně sjednaná doba Výhodnost ceny hlavně proti dražšímu ceníku bez fixace často může vyjít ještě levněji Ukončení smlouvy běžnou výpovědí bez sankce předčasně s možnou smluvní pokutou Výhoda nechodí sama poštou Přečtěte si také: Češi znovu sahají po tlačítkových mobilech. Nové modely vydrží 12 dní a zvládnou věc, kterou by nikdo nečekal
Na sociálních sítích se teď sdílí tvrzení, že kdo oslavil pětašedesátiny, platí za energie automaticky méně. Pravda to není, protože stát ani energetický regulátor žádnou úlevu podle věku nevyhlásili. Seniorské tarify, o kterých je tu řeč, nabízejí jednotlivé firmy na vlastní účet a zákazník je dostane jen tehdy, když si o ně u dodavatele sám řekne.
Smlouvu zpravidla podepisuje přímo senior, který věkovou podmínku splňuje, a výhoda pak patří jemu osobně. Kdo nepoužívá internet, může se obrátit na bezplatné poradny Rady seniorů ČR, které s výběrem pomohou. „[…] orientace v tarifech je čím dál složitější,“ uvedla k novému tarifu na webu Rady seniorů ČR její předsedkyně Lenka Desatová.
Kde se ptát mimo E.ON
Na starší odběratele myslí i Pražská plynárenská. Její nabídku PRO SENIORY A ZTP/P mohou využít lidé od 65 let i držitelé průkazu ZTP/P, smlouva k ní nemá pevně dané datum konce a megawatthodina plynu v ní vyjde levněji než v běžném produktu STANDARD.
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U ČEZ samotný věk na lepší cenu nestačí. Zlevněnou elektřinu i plyn tam firma vyhrazuje domácnostem, ve kterých žije držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P. Nejrychlejší cestou je tedy zavolat vlastnímu dodavateli a nechat si spočítat, kolik byste za rok zaplatili v jednotlivých tarifech.
Zdroje: https://www.eon.cz/getmedia/PriceLists/Domacnosti/Plyn/2026/Plyn_s_peci/cenik–plyn–s–peci–k–1.–8.–2026—–distribucni–uzemi–gasnet.pdf, https://www.eon.cz/getmedia/PriceLists/Domacnosti/Plyn/2026/cenik–plyn–vzdy–i_–k–1.–1.pdf, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-tarif-elektrina-plyn-duchodce-seniori-317688, https://www.rscr.cz/2026/10/tarif-pro-seniory-elektrina-a-plyn-s-peci/, https://energozrouti.cz/clanek/dodavatel-elektriny-zvyhodni-zakazniky-nad-65-let, https://eru.gov.cz/srovnavac-nabidek-dodavatelu-eru-precte-vasi-fakturu-za-energie, https://energozrouti.cz/clanek/velke-srovnani-cen-energii-pro-seniory-lide-nad-65-let-levnejsi-elektrinu-plyn