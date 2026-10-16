Drama na oblíbeném řeckém ostrově: Obří balvan uvěznil 250 lidí na pláži

Mohutný kus skály se ve čtvrtek 15. října odpoledne zřítil na silnici spojující oblast Ladiko se známou turistickou zátokou na východním pobřeží Rhodosu. Balvan dopadl přímo na vozovku, poškodil její povrch a zcela zastavil dopravu. V oblasti se v té době nacházelo přibližně 250 lidí, převážně zahraničních návštěvníků a zaměstnanců místních podniků. Kvůli zablokované komunikaci nemohlo odjet ani zhruba 100 zaparkovaných automobilů. Situaci komplikovala skutečnost, že jde o jedinou silniční přístupovou cestu k této části pobřeží. Přestože se skála zřítila na komunikaci využívanou turisty, nikdo nebyl zraněn, protože v okamžiku pádu místem neprojíždělo žádné vozidlo ani neprocházeli chodci.
Záchranáři museli nasadit těžkou techniku
Na místo vyrazili hasiči a pracovníci civilní ochrany města Rhodos, kteří začali připravovat odstranění skalního masivu. Zásah komplikovala nejen velikost balvanu, ale především obavy z dalšího uvolňování kamenů z okolního svahu. Před zahájením náročnějších prací proto bylo důležité posoudit bezpečnost místa a vyloučit bezprostřední riziko dalšího pádu horniny. Do oblasti byla povolána těžká technika, která měla umožnit alespoň částečné obnovení provozu. Zatímco záchranné složky pracovaly na uvolnění komunikace, návštěvníci museli čekat, než bude možné bezpečně odjet. První fázi zásahu se nakonec podařilo dokončit ve čtvrtek večer, kdy pracovníci vytvořili provizorní průjezd a umožnili odjezd uvázlých automobilů i jejich posádek.
Úplné odstranění balvanu je naplánováno na pátek
Večerním zprůjezdněním komunikace však práce na odstranění následků sesuvu neskončily. Na pátek 16. října bylo naplánováno úplné odstranění mohutného balvanu a následná kontrola poškozené silnice. Kvůli jeho rozměrům se zvažuje možnost rozdělit horninu přímo na místě na několik menších částí, které by se následně daly bezpečně odvézt. Po odklizení mají technici prozkoumat stav vozovky a zjistit, zda padající skála nepoškodila také další části komunikace. Součástí kontrol bude posouzení případných dalších zásahů nutných k bezpečnému obnovení dopravy. Definitivní otevření silnice tak bude záviset na výsledcích technických prohlídek a dokončení potřebných oprav.
Rhodos před sesuvem zasáhly ničivé deště
Incident se odehrál pouhý den poté, co Rhodos postihly mimořádně silné bouřky a přívalové srážky, které způsobily rozsáhlé záplavy. Ve středu 14. října se na několika místech ostrova proměnily silnice v rozvodněné proudy a voda odnášela zaparkované automobily. Nedaleko přímořského letoviska Stegna přišel o život dvaašedesátiletý muž, jehož vůz strhla povodňová voda směrem k pobřeží. Hasiči během nepříznivého počasí zasahovali u desítek událostí a pomáhali lidem, kteří se ocitli v nebezpečí. Ostrov byl kvůli následkům bouří uveden do stavu nouze a obyvatelé dostali doporučení omezit cesty, které nejsou nezbytné. Zda předchozí vydatné srážky přímo přispěly také k uvolnění balvanu u pláže Anthonyho Quinna, však zatím nebylo potvrzeno.
Oblíbená pláž proslula díky hollywoodskému filmu
Zátoka Anthonyho Quinna patří k vyhledávaným turistickým místům na Rhodosu a nachází se nedaleko známého letoviska Faliraki. Proslavila se především průzračnou vodou, skalnatým pobřežím a okolní zelení, která vytváří charakteristickou podobu zdejší krajiny. Oblast přitahuje zejména návštěvníky, kteří vyhledávají koupání a potápění v menších přírodních zátokách. Své jméno získala podle amerického herce Anthonyho Quinna, který na Rhodosu natáčel válečný film Děla z Navarone z roku 1961. Právě členitý skalnatý terén, který je pro místní pobřeží typický, současně klade vysoké nároky na bezpečnost přístupových komunikací. Čtvrteční událost ukázala, jak závažné komplikace může způsobit zablokování jediné silnice vedoucí do oblíbené turistické oblasti.
Použité zdroje: protothema.gr , euronews.com , ertnews.gr , reuters.com , visit-rhodes.gr