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Drama na oblíbeném řeckém ostrově: Obří balvan uvěznil 250 lidí na pláži

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Přibližně 250 lidí uvázlo ve čtvrtek na řeckém ostrově Rhodos poté, co se ze svahu uvolnil obrovský balvan a zatarasil jedinou příjezdovou cestu k oblíbené pláži Anthonyho Quinna. Mezi uvězněnými byli především turisté, kteří se nemohli dostat ke svým hotelům. Silnici se podařilo provizorně zprůjezdnit až ve večerních hodinách.
Drama na oblíbeném řeckém ostrově: Obří balvan uvěznil 250 lidí na pláži

Drama na oblíbeném řeckém ostrově: Obří balvan uvěznil 250 lidí na pláži

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 05:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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