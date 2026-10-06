Dvojitá tragédie v oblíbeném letovisku na Krétě. Dva turisté zemřeli během několika hodin

Dvě tragické události se odehrály během několika hodin na plážích v oblasti Malia na severním pobřeží Kréty. V jednom z případů byl z moře vytažen 60letý občan Nizozemska, který nereagoval a byl v bezvědomí. Na místě mu poskytl první pomoc plavčík a následně jej převzala řecká zdravotnická záchranná služba EKAB. Muže sanitka převezla do nemocnice Venizeleio v Heraklionu. Zdravotníkům se jej už nepodařilo zachránit a v nemocnici byla potvrzena jeho smrt. Okolnosti, za nichž se muž dostal do potíží, místní úřady dále prověřují.
Druhý případ se odehrál na pláži Potamos, která leží rovněž v oblasti Malia. Z vody tam byl v bezvědomí vytažen 35letý občan Moldavska. Také jemu se nejprve snažil pomoci plavčík a na místo následně dorazila záchranná služba. Muž byl převezen do stejné nemocnice v Heraklionu jako 60letý Nizozemec. Ani v jeho případě však záchranné úsilí nevedlo k úspěchu a lékaři konstatovali smrt. Oba případy tak od sebe dělilo pouze několik hodin a odehrály se na plážích stejného známého přímořského letoviska.
Přesnou příčinu smrti určí pitvy
Případy se zabývá druhé oddělení přístavní policie v Hersonissosu, které zahájilo předběžné vyšetřování. U obou zemřelých byla nařízena pitva, která má objasnit přesnou příčinu smrti. Přestože některá místní média události popisují jako utonutí, dosavadní informace potvrzují především to, že oba muži byli vytaženi z moře bez známek vědomí a následně zemřeli. Výsledky pitvy proto budou zásadní pro určení toho, zda skutečně šlo o úmrtí následkem utonutí, nebo zda mohly sehrát roli i jiné okolnosti. Úřady zatím nezveřejnily informace, které by ukazovaly na vzájemnou souvislost obou případů. Podle dostupných zpráv šlo o dvě oddělené události na různých plážích v oblasti Malia.
Malia patří mezi známá letoviska na severu Kréty a leží přibližně 30 km východně od Heraklionu. Oblast je vyhledávaná zahraničními návštěvníky zejména kvůli dlouhým písečným plážím a rozsáhlému turistickému zázemí. K oběma úmrtím došlo v době, kdy turistická sezona na řeckých ostrovech ještě nekončí a na Krétu nadále míří zahraniční návštěvníci. Řecké úřady nyní pokračují ve vyšetřování obou případů a čekají na výsledky soudnělékařského zkoumání. Teprve ty mohou definitivně objasnit mechanismus a příčinu obou úmrtí. Další podrobnosti k okolnostem událostí zatím zveřejněny nebyly.
Zdroje: cretalive.gr, ekriti.gr, neakriti.gr