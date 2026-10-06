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Dvojitá tragédie v oblíbeném letovisku na Krétě. Dva turisté zemřeli během několika hodin

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Dva muži zemřeli v pondělí 5. října po oddělených incidentech na plážích u oblíbeného krétského letoviska Malia. Šlo o 60letého občana Nizozemska a 35letého muže z Moldavska. Oba byli vytaženi z moře v bezvědomí a následně převezeni do nemocnice v Heraklionu. Přesnou příčinu jejich úmrtí mají určit nařízené pitvy.
Dvojitá tragédie v oblíbeném letovisku na Krétě. Dva turisté zemřeli během několika hodin

Dvojitá tragédie v oblíbeném letovisku na Krétě. Dva turisté zemřeli během několika hodin

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 10:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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