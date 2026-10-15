Domácí štrůdl z kvasnicového těsta je krásně vláčný a při pečení provoní celou kuchyni

Štrůdl mám pořád spojený s babiččiným malým bytem. V sobotu dopoledne tam byla skořice cítit už na chodbě, ještě než člověk vzal za kliku. Tenhle recept je přesně z téhle domácí školy: žádné dlouhé kynutí, žádné složité čekání, těsto se zadělá a hned se s ním pracuje. Výsledkem je závin s tenkou, křehkou, ale ne suchou slupkou, uvnitř šťavnatá jablka a k tomu vůně opražené strouhanky, která se v troubě potká se skořicí. Dům pak chvíli voní skoro jako perníkárna.
Na tomhle
štrůdlu je dobrá hlavně směs dvou mouk, polohrubé a hladké. Těsto díky tomu není tvrdé jako u některých křehkých , ale drží pohromadě a při krájení se hned nerozpadne. závinů v těstě i na vyváleném plátu má svůj smysl. Tuk pomůže tomu, aby závin při pečení nepraskal a zůstal hezky vrstevnatý. Sádlo Citronová šťáva u jablek zase přibrzdí pouštění šťávy, takže náplň tolik nerozmočí těsto. U nás doma se ovšem nikdy moc neřešilo, jak dlouho vydrží. Do druhého dne se většinou nedostal.
Můj tip zní: Kvasnice rozmíchejte vždycky ve vlažném mléce. Ne v horkém, ani ve studeném. Příliš teplé mléko kvasinky zničí a těsto potom zůstane nízké, hutné a dost nevděčné. Vlažné mléko kolem 35 až 38 stupňů je tak akorát. Kvasnice se v něm probudí, za pár minut začnou pracovat a na povrchu se objeví bublinky. To je přesně ten okamžik, kdy má smysl pokračovat. Recept na měkký štrůdl s kvasnicemi, jablky a opraženou strouhankou
Z uvedeného množství připravíte
dva větší záviny, které se vejdou na jeden plech. Celková délka přípravy: přibližně 1 hodina 45 minut Ingredience k přípravě
Kynuté těsto: 400 g hladké mouky 200 g polohrubé mouky 100 g tuku (Hera nebo rostlinný tuk) 50 g sádla (část do těsta, část na mazání plátu) 40 g čerstvých kvasnic 250 ml vlažného mléka špetka soli špetka cukru (na kvasnice)
Jablečná náplň: 6 až 8 středně velkých jablek (kyselejší odrůda, například Granny Smith nebo Šampion) 150 g cukru krupice (množství upravte podle kyselosti jablek) 1 lžička mleté skořice šťáva z půlky citronu
Dokončení: 3 až 4 lžíce strouhanky kousek másla na osmahnutí strouhanky 1 vejce na potření moučkový cukr na posypání po upečení Postup přípravy vláčného štrůdlu z kvasnicového těsta s jablky
1. Nejdřív si připravte kvásek. Do
250 ml vlažného mléka rozdrobte čerstvé kvasnice, přisypte špetku cukru a lžičku mouky. Promíchejte a misku dejte na teplejší místo. Za 10 až 15 minut by měl kvásek začít pěnit a lehce zvětšit objem. Tady se nevyplatí spěchat. Když kvásek nepracuje, těsto pak bývá těžké a nevýrazné.
2. Do větší mísy nasypte hladkou i polohrubou mouku a přidejte špetku soli. Potom přijde změklý
tuk a sádlo; malou část sádla si nechte stranou na potření vyváleného plátu. Přilijte vzešlý kvásek a zpracujte hladké těsto, které se nebude lepit na ruce. Když se lepí moc, přidejte lžíci mouky. Opatrně ale, přemoučněné těsto se pak špatně válí a závin bývá tužší.
3. Těsto
dál nenecháváme kynout. Hned ho rozdělte na dva stejně velké kusy. Každý vyválejte na pomoučeném vále do tenkého obdélníku, asi 3 až 4 mm silného. Ideální je plát dost tenký, ale ještě takový, aby se při přenášení netrhal.
4. Na pánvi rozehřejte kousek
másla a vsypte strouhanku. Za stálého míchání ji nechte zezlátnout, stačí 3 až 4 minuty na středním plameni. Má vonět po oříšcích, ne po připáleném chlebu. V závinu pak strouhanka udělá užitečnou práci: zachytí část šťávy z jablek a pomůže udržet těsto zespodu suché. Příprava náplně
Štrúdl na rakouský způsob je úplně jiná liga. Recept se předává po generace
5. Jablka oloupejte a buď je nakrájejte na tenké plátky, nebo nastrouhejte nahrubo. Přidejte
citronovou šťávu a promíchejte. Ovoce potom pustí šťávu pomaleji a plát těsta se tolik nerozmočí. Nakonec vmíchejte cukr a skořici.
6. Vyválený plát potřete zbylým
sádlem. Stačí tenká vrstva, opravdu ne silný nános. Posypte ho opraženou strouhankou a po stranách nechte asi 3 cm volné těsto. Na strouhanku rozložte jablečnou náplň, pokud možno rovnoměrně.
7. Kratší okraje přehněte dovnitř, podobně jako u obálky. Potom závin opatrně zarolujte od delší strany. Díky založeným koncům nebude náplň při pečení tolik vytékat. Hotový závin přeneste na plech vyložený pečicím papírem.
8. Povrch potřete rozšlehaným
vejcem. Závin po upečení získá zlatavou a lehce lesklou kůrku. Nechte ho asi 10 minut stát při pokojové teplotě, mezitím předehřejte troubu na 180 stupňů.
9. Pečte přibližně
40 minut, dokud nebude závin rovnoměrně zlatohnědý. Kdyby povrch tmavl příliš rychle, po zhruba 25 minutách ho volně překryjte alobalem. Po vytažení z trouby nechte závin ještě 15 až 20 minut odpočívat na plechu. Horký se krájí špatně a rád se rozpadá. Nakonec ho pocukrujte moučkovým cukrem a podávejte. Foto: Cooky.cz, Kvasnicový štrůdl Tipy redakce: Sádlo vs. máslo na mazání plátu: Sádlo dává závinu typickou vrstevnatost a v troubě se chová stabilněji než máslo, které se může rychleji připalovat. Kdo ho nechce použít, může sáhnout po ztuženém rostlinném tuku. Výsledek bude podobný, i když chuťově o trochu jiný. Jak poznat hotový závin: Zkuste lehce poklepat na spodní stranu závinu. Měl by znít spíš dutě než tlumeně. Pomůže i dřevěná špejle zapíchnutá do středu; když vyjde suchá, je hotovo. Pokud je závin ještě bledý, nechte ho v troubě dalších 5 minut. Variace náplně: Místo jablek, případně spolu s nimi, se hodí mák s medem a citronovou kůrou nebo tvaroh s rozinkami a vanilkovým cukrem. Rozinky naložené 24 hodin v rumu dodají náplni výraznější chuť. Dejte jich asi 70 g, ale jen v případě, že je u stolu opravdu někdo ocení.
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Zdroj: autorský text
cooky.cz