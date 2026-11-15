Krásná Catharina Málek ze StarDance není sama: Její manžel pochází z Olomouce, společně mají syna

Catharina Málek ze StarDance má po boku českého tanečníka Václava Málka. Ve Vídni spolu vychovávají syna a pojí je také výuka tance.
Ve StarDance se pozornost neupírá jen na známé osobnosti, které se učí tančit. Diváky zajímají také profesionální tanečníci, kteří s nimi tvoří pár, připravují choreografie a provázejí je celou soutěží. Letos mezi nimi zaujala také Catharina Málek, která tančí s Vojtou Dykem. I my jsme se na In-Lifestyle zaměřili na tuto sympatickou tanečnici. Catharina má za sebou dlouhou soutěžní kariéru, zkušenosti z tamní verze pořadu i úspěchy na mezinárodním parketu. Její život je ale spojený také s Českem, jelikož jejím manželem je český tanečník a společně vychovávají syna. Kvůli StarDance tak pravidelně cestuje mezi Vídní a Prahou a vedle tanečních výzev se potýká také s češtinou, kterou se stále zdokonaluje.
Do české StarDance ji přivedla přestávka v Rakousku
Catharina pochází z Vídně, a jak se svěřila v medailonku pro Českou televizi, tančit začala už ve čtyřech letech. Její rodiče založili taneční klub a tanci se věnovali také další členové rodiny. První soutěž absolvovala v šesti letech. Později vystudovala management, nakonec ale zvítězila touha věnovat se tanci profesionálně. Dnes působí jako tanečnice a trenérka, výuce se věnuje přibližně dvacet let.
Zkušenosti má také z rakouské televizní soutěže Dancing Stars, ve které se představila hned třikrát. S posledním partnerem se v roce 2025 dostala až do finále a obsadili druhé místo. Do české StarDance se přihlásila poté, co zjistila, že se rakouská soutěž letos konat nebude. Chtěla dál tančit, a tak zkusila konkurz v Česku. Nakonec získala místo po boku Vojtěcha Dyka.
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S manželem vybudovala úspěšnou taneční kariéru
Václav Málek pochází z Olomouce a s Catharinou se seznámil v roce 2011, když přijel do Vídně na studijní pobyt Erasmus. Tanec je spojil nejen v osobním životě, ale také na soutěžním parketu. Společně reprezentovali Rakousko, získali několik domácích titulů a prosadili se i v mezinárodních soutěžích. V roce 2019 oznámili konec aktivní soutěžní kariéry, ale na parket se ještě vrátili. V září 2025 získali na mistrovství světa v show dance standard bronzovou medaili. Jejich společná cesta tak pokračovala i po letech, kdy už měli původně v plánu soutěžní tanec opustit.
Vedle soutěžení se oba věnují také výuce tance. Catharina je certifikovanou trenérkou a zkušenosti předává dalším tanečníkům už řadu let. Práce pro ni nekončí televizním vystoupením ani velkým turnajem. S Václavem se podílí na chodu tanečního klubu a jejich profesní život je stále úzce spojený s parketem, na kterém se před lety poznali.
Rodina mezi Vídní a Českem
Společně vychovávají syna a žijí ve Vídni, pravidelně ale jezdí také do Česka za Václavovou rodinou. Doma se přirozeně potkává němčina s češtinou. Manžel na syna mluví česky, a tak má Catharina příležitost procvičovat jazyk každý den. V minulosti absolvovala roční jazykový kurz a letos se k jeho studiu znovu vrátila.
Kvůli StarDance teď musí rodinný režim přizpůsobovat také cestám do Prahy. Pro Marianne popsala, že se ráno věnuje synovi, potom vyráží na nádraží a během cesty vyřizuje pracovní záležitosti nebo přemýšlí nad choreografiemi. V Praze ji čeká několikahodinový trénink s Vojtěchem Dykem a následně se vrací zpět do Vídně. Sama přiznává, že na přímých přenosech má větší respekt z rozhovorů po vystoupení než ze samotného tance. Na parketu se může opřít o desítky let zkušeností, zatímco při rozhovorech musí pohotově reagovat v jazyce, který se stále učí.
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