Chytrá televize posílá výrobci, co doma sledujete. 9 z 10 Čechů netuší, že to vypne 1 přepínač v menu

Večer si pustíte film, o víkendu připojíte notebook a ukážete rodině fotky z dovolené. Televizor si přitom může všímat, co se na obrazovce děje, a průběžně o tom podávat zprávu výrobci.
Kolik Čechů o tom netuší, žádný tuzemský průzkum přesně nezměřil. Výzkumníci i testeři elektroniky se ale shodují, že běžný majitel o téhle funkci nejspíš neví a netuší ani, že ji může vypnout. Přitom stačí vědět, kam v menu sáhnout.
Jak televize pozná, na co koukáte
Technologie se jmenuje automatické rozpoznávání obsahu, zkráceně ACR. Televizor si z obrazu nebo zvuku bere krátké vzorky a převádí je na digitální otisk. Ten odchází na server a tam se hledá shoda v databázi známého obsahu. Funguje to podobně, jako když knihovnice podle obálky pozná titul a dohledá ho v katalogu.
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Výrobce tak ví, na jaký pořad se díváte a kdy. Smyslem je hlavně reklama šitá na míru. Údaje o sledování navíc mohou putovat k dalším firmám, třeba k reklamním agenturám.
Vidí i obsah z notebooku nebo konzole
ACR kromě vestavěných aplikací rozpozná i to, co do televizoru pouštíte přes HDMI, tedy ze satelitního přijímače, herní konzole nebo počítače. Vědci z University College London a dvou dalších univerzit v roce 2024 zkoumali, co televizory Samsung a LG odesílají do internetu. Zjistili, že snímky obsahu vznikají i tehdy, když televize slouží jako monitor k notebooku. U Samsungu se podle dostupných údajů vzorek pořizuje zhruba dvakrát za sekundu.
Pro soukromí to může být citlivé. Kdo si přes notebook na velké obrazovce otevře internetové bankovnictví nebo výsledky od lékaře, nejspíš nepočítá s tím, že televizor mezitím odesílá otisky obrazu na server. Co přesně se odesílá, vědci kvůli šifrování nezjistili, systém ale podle nich pozná hlavně známé pořady nebo produkty. Testy webu RTINGS zveřejněné letos v srpnu ukázaly, že LG G5 posílal data spojená s ACR nejčastěji při hraní na konzoli a prohlížení webu z notebooku.
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Funkce bývá zapnutá už z výroby. Mnoho lidí na ni kývne během úvodního nastavení televize, protože se chtějí rychle začít dívat. Nepomáhají ani názvy. Samsung ji v menu nazývá Viewing Information Services, LG používá označení Live Plus a u televizorů Sony se schovává pod jménem Samba Interactive TV. Ze žádného z nich běžný divák nevyčte, že jde o sledování obrazovky.
Cesta zpátky bývá navíc klikatá. Spoluautor zmíněné studie Yash Vekaria z Kalifornské univerzity v Davisu upozornil, že odhlášení vyžaduje projít několik nastavení v různých podnabídkách, zatímco souhlas zabere jedno kliknutí.
Kde přepínač najdete
Starší a novější televizory téže značky mívají položky rozmístěné trochu jinak, hlavní vypínač ale najdete u všech velkých výrobců:
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Kdo chce jít dál, vypne i reklamu podle zájmů, u Samsungu ve stejné nabídce (Interest-Based Advertising), u LG v sekci Reklamy. LG sbírá data přes víc služeb, a tak stojí za to v uživatelských smlouvách odmítnout i souhlas s informacemi o sledování.
Hlavní vypínač sledování najdete v nastavení televizorů Samsung, LG i Sony, jen pokaždé pod jiným názvem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Co vypnutí změní
U televizorů Samsung a LG studie zjistila, že po odhlášení komunikace se servery ACR ustala. Testy RTINGS to potvrdily u Samsungu, LG i Sony. Úplné ticho to ovšem neznamená, protože aplikace a další služby televizoru mohou dál posílat diagnostické a jiné údaje.
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Samsung trvá na tom, že jeho televizory diváky nešpehují a nastavení soukromí si každý může kdykoliv změnit. V únoru 2026 se ale firma dohodla s texaským generálním prokurátorem, že od obyvatel tohoto státu přestane sbírat údaje přes ACR bez výslovného souhlasu. V květnu 2026 uzavřelo podobnou dohodu i LG, žaloby proti Sony, Hisense a TCL tam dál běží. Na české diváky se texaské dohody nevztahují, takže sběr dat zastaví jen ten, kdo si přepínač v menu vypne sám.
Zdroje: https://www.rtings.com/tv/learn/research/smart-tv-data-privacy, https://www.ucl.ac.uk/news/2024/nov/smart-tv-tracking-raises-privacy-concerns, https://energozrouti.cz/clanek/chytre-televize-sledovani-ochrana-jak-vypnout-v-nastaveni, https://samsungmagazine.eu/2025/02/25/o-teto-funkci-chytrych-tv-jiste-nevite/, https://www.tomsguide.com/tvs/your-tv-is-watching-you-how-to-turn-off-data-collection-on-lg-samsung-roku-and-more, https://www.bleepingcomputer.com/news/security/samsung-tvs-to-stop-collecting-texans-data-without-express-consent/, https://www.texasattorneygeneral.gov/news/releases/attorney-general-ken-paxton-secures-major-agreement-lg-protect-texans-privacy-and-stop-data-being, https://www.malwarebytes.com/blog/news/2026/03/samsung-tvs-stop-spying-on-viewers-in-texas-heres-how-to-disable-acr-anywhere