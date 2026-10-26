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Dejte do mrazáku hrnek vody s 1 mincí. Po výpadku proudu vám prozradí, jestli máte jídlo vyhodit

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Mrazák je svědek, který neumí mluvit. Když elektřina během vaší nepřítomnosti na […]
Dejte do mrazáku hrnek vody s 1 mincí. Po výpadku proudu vám prozradí, jestli máte jídlo vyhodit

Dejte do mrazáku hrnek vody s 1 mincí. Po výpadku proudu vám prozradí, jestli máte jídlo vyhodit

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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