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Brno bojuje s kolonami po uzavření tunelů. Policisté museli převzít řízení dopravy

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Kvůli kolonám po uzavření Pisáreckých tunelů a tunelu Hlinky začali policisté v Brně řídit dopravu přímo na křižovatkách. Na několika místech vypnuli semafory, aby provoz co nejvíce plynul. Zpoždění nabírají také autobusy a trolejbusy, některé linky jedou i o půl hodiny déle.
Brno bojuje s kolonami po uzavření tunelů. Policisté museli převzít řízení dopravy

Brno bojuje s kolonami po uzavření tunelů. Policisté museli převzít řízení dopravy

Zdroj: ŘSD
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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