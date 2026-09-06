Češi si za cestu přes oblíbenou evropskou zemi připlatí. Nová známka má stát až 3024 Kč ročně

Belgie patří mezi země, kde řidiči osobních automobilů zatím nemusí při běžném využívání dálnic kupovat klasickou dálniční známku. To by se však mělo změnit od 1. května 2027. Valonsko, Flandry a Brusel se dohodly na společném systému digitální silniční známky pro osobní automobily, víceúčelová vozidla a dodávky do 3,5 tuny. Povinnost se má vztahovat nejen na belgická auta, ale také na vozidla registrovaná v zahraničí, takže se přímo dotkne i českých turistů nebo řidičů, kteří Belgií pouze projíždějí. Známka má být elektronická a jedna registrace má platit ve všech třech belgických regionech. Kontrola má probíhat prostřednictvím kamer schopných rozeznávat registrační značky a také pomocí mobilních kontrolních týmů.
Cena nebude pro všechna auta stejná. Rozhodovat má délka platnosti známky i ekologické parametry vozidla. Automobil splňující emisní normu Euro 4 nebo vyšší má za roční známku zaplatit 100 eur, vůz kategorie Euro 0 až Euro 3 pak 125 eur. Pro bezemisní vozidla je plánována roční sazba 90 eur. Řidiči, kteří Belgií pouze projíždějí nebo se zde zdrží krátce, si budou moci vybrat také známku na 24 hodin, deset dní, jeden měsíc nebo dva měsíce. Například jednodenní známka má stát 9 eur pro vozy Euro 4 a novější, 11,25 eura pro nejstarší emisní kategorie a 8,10 eura pro bezemisní auta. Při jízdě bez platné známky se počítá s administrativní pokutou 70 eur, která se při opakovaném porušení může zvýšit.
Pro české motoristy je důležité především to, že systém ještě není v konečné podobě. Belgické regiony se sice na jeho zavedení politicky dohodly a jako termín spuštění uvádějí 1. květen 2027, v srpnu letošního roku však stále pokračovaly technické, právní i rozpočtové práce. Připravit se mají také potřebné právní předpisy a celý projekt musí projít dalšími schvalovacími kroky. Zatím proto není vhodné tvrdit, že jsou všechny podmínky definitivní. Pokud ale současný návrh začne platit v plánované podobě, Belgie se pro české řidiče změní ze země, kterou lze projet bez klasické silniční známky, na další evropský stát, kde bude potřeba před cestou počítat s novým poplatkem.
Zdroje: wallonie.be, parlement-wallonie.be