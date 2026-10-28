Bála jsem se odpalovaného těsta, ale s tímto receptem vyšly profiterolky dokonale hned napoprvé

Tyhle pečené profiterolky s vanilkovým krémem představují naprostý vrchol cukrářského umění, který sice na první pohled budí respekt, ale ve skutečnosti přináší obrovskou radost z domácího pečení. Když se setká křupavý povrch upečeného odpalovaného těsta s lahodným krémem z poctivé vanilky a šlehačky, vzniká dokonalá harmonie chutí. Je to luxusní dezert, který spolehlivě promění každé obyčejné odpoledne v nezapomenutelnou slavnostní hostinu pro celou vaši rodinu.
Historie odpalovaného těsta a slavných profiterolek sahá hluboko do francouzské královské kuchyně šestnáctého století, kde cukráři objevili geniální princip tepelné úpravy těsta před samotným pečením. Právě tento proces dodává kuličkám jejich typickou schopnost nafouknout se v troubě a vytvořit uvnitř dutý prostor připravený na ty nejlepší krémy. Zatímco v historických salonech se podávaly polité horkou čokoládou nebo plněné slanými směsmi, moderní tradici opanovaly právě sladké varianty s vanilkovým krémem. Tento nadčasový francouzský klenot si vydobyl pevné místo na stolech milovníků dobrého jídla po celém světě a dokazuje, že dokonalost spočívá v dokonalé rovnováze textur.
Kouzlo tohoto receptu spočívá také v jeho úžasné variabilitě, díky které si můžete dezert přizpůsobit podle své chuti. Vanilkový krém můžete vylepšit kapkou kvalitního rumu, semínky z pravého vanilkového lusku nebo jej ozvláštnit lehkým ovocným tónem v podobě malinového pyré. Pokud chcete profiterolky pozvednout ještě o úroveň výš, zkuste je před podáváním jemně polít domácím karamelem nebo čokoládovou polevou. A jako naprosto skvělý tip poslouží i občasná obměna náplně, kdy část šlehačky nahradíte nadýchaným čokoládovým ganache pro milovníky výraznějších chutí.
V hrnci smíchejte vodu s mlékem, solí a cukrem. Přidejte máslo a směs zahřívejte, dokud se nerozpustí. Asi po 2 minutách do směsi vmíchejte prosetou mouku a vzniklé těsto odpalujte 1–2 minuty za stálého míchání.
Těsto následně přendejte do mísy, ve které ho nechte vychladnout asi na 50 °C. Pak do něj vešlehejte vejce, jedno po druhém. Hotové těsto zakryjte potravinovou fólií a nechte ho 1–1,5 hodiny odpočívat při pokojové teplotě.
Po vychladnutí těsto naneste na plech pokrytý pečicím papírem ve tvaru hromádek. Mezi hromádkami udržujte rozestup asi 3 cm.
Poznámka: Špičku každé hromádky jemně zatlačte pomocí prstu, aby se během pečení nepřipalovala. Aplikaci hromádek vám usnadní použití cukrářského sáčku s ozdobnou hlavicí.
Profiterolky pečte v předehřáté troubě na 170 °C po dobu 35 minut.
Poznámka: Během pečení troubu v žádném případě neotevírejte, aby těsto nespadlo. Doba pečení je orientační a je závislá na vlastnostech vaší trouby.
Mezitím, co upečené profiterolky chladnou, připravte vanilkový krém. Asi 200 ml mléka vlijte do rendlíku a začněte ho zahřívat. Mezitím v samostatné míse smíchejte kukuřičný škrob s klasickým i vanilkovým cukrem a zbytkem mléka.
Směs vmíchejte do horkého mléka v rendlíku a zahřívejte ji 2–3 minuty. Jakmile začne bublat, vařte ji 1 minutu a odstavte ji z tepla.
Do směsi vmíchejte máslo, které nechte rozpustit a vzniklý základ na krém přendejte do mísy, kde ho zakryjte potravinovou fólií a nechte vychladnout.
Tip: Aby na směsi nevznikl škraloup, fólie by se jí měla přímo dotýkat.
Zatímco krém chladne, v samostatné míse vyšlehejte smetanu s vanilkovým cukrem. Po vychladnutí základ na krém šlehejte asi 2 minuty a pak do něj vmíchejte vyšlehanou smetanu.
Krémem naplňte cukrářský sáček s plnicí špičkou a ze spodní strany ho aplikujte do vychladlých profiterolek. Ty pak můžete ihned podávat.
Tip: Profiterolky s vanilkovým krémem skladujte v lednici.
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Zdroj receptu: Торты и Кулинария Cakes & Cooking
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato