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Apple Pay v iOS 27 konečně opravuje problém, který uživatele frustroval roky. Přepínání platebních karet bude úplně jiné

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Dennívýzva
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Stačilo přejet prstem. Tak jednoduchá věc v Apple Pay při online placení chyběla, až do iOS 27, který Apple vydal 14. září 2026.
Placení pomocí telefonu

Placení pomocí telefonu

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 09:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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