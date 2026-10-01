Apple Pay v iOS 27 konečně opravuje problém, který uživatele frustroval roky. Přepínání platebních karet bude úplně jiné

Kdo někdy platil přes Apple Pay v e-shopu nebo aplikaci a chtěl použít jinou než výchozí kartu, zná ten moment zmatku. Klepnete na kartu a čekáte, že se objeví výběr. Místo toho se otevře něco jiného: detail karty, adresa nebo jiná část platebního rozhraní. Skutečné přepnutí karty se schovávalo za nenápadný ovládací prvek vedle karty nebo za volbu typu „Change Payment Method“, kterou řada lidí přehlédla. Tohle flow Apple používal roky a uživatelé na něj opakovaně naráželi. V diskuzích na Redditu se po představení iOS 27 v červnu 2026 opakovala slova jako „konečně“ a „matoucí menu je pryč“. Apple sám změnu neprezentoval jako opravu konkrétního problému, ale mluví o „aktualizovaném designu“. Výsledek je ale praktický: při placení na webu a v aplikacích lze mezi dostupnými kartami přepínat přímo v platebním rozhraní přejetím prstem. Není tak nutné hledat přepínač v dalším menu.
Co přesně se změnilo a kde
Nový platební panel v iOS 27 funguje jinak než jeho předchůdce. Karty jsou zobrazené tak, že mezi nimi můžete přejíždět prstem, podobně jako při procházení fotek. Apple k tomu přidal takzvaný „card hub“, tedy přehled dostupných platebních možností na jednom místě. U jednotlivých karet se mohou zobrazit i doplňkové údaje:
- aktuální zůstatek (u debetních karet s podporovaným připojeným účtem),
- dostupné odměny a bonusy,
- možnosti odložené platby nebo splátek.
Důležité upřesnění: tento redesign se týká především plateb na webu a v aplikacích. Kdo platí telefonem u terminálu v kamenném obchodě, s novým swipovacím panelem se při samotné platbě nesetká. Apple tam i v iOS 27 dokumentuje jiný postup přepínání karty, který probíhá přes Peněženku před přiložením telefonu k terminálu.
Proč to trvalo tak dlouho
Přímé vysvětlení od Applu neexistuje. Firma změnu neprezentovala jako opravu konkrétního problému, ale jako součást širší modernizace platebního rozhraní. A tento kontext dává smysl: nový platební panel není jen o přepínání karet. Apple zároveň rozšiřuje podporu splátek, odměnových programů a dalších platebních funkcí. Přepracovat jedno tlačítko izolovaně by nemuselo dávat smysl, pokud se současně mění celý platební systém.
Zároveň platí, že starý systém nebyl nefunkční. Platby procházely, autorizace fungovala a karty se daly přepnout, jen to nebylo vždy intuitivní. Rozdíl mezi „nefunguje“ a „funguje, ale zbytečně složitě“ je přesně ten typ problému, který se může vyřešit až při větší změně rozhraní.
Co z toho mají čeští uživatelé
Česko patří mezi podporované země Apple Pay, takže základní podoba nového platebního panelu je dostupná i tady. Přepínání mezi kartami přejetím prstem a přehlednější výběr tak mohou využít i uživatelé v Česku. Rozdíly ale nastanou v detailech. Zobrazení zůstatku závisí na tom, zda vydavatel karty tuto funkci podporuje a zda jsou pro ni dostupná potřebná data. Odměny se zobrazí jen u podporovaných karet a programů. A splátky nebo odložené platby jsou vázané na konkrétní trh, službu a vydavatele.
Pro české e-shopy a vývojáře aplikací platí, že samotné rozhraní platebního panelu nemohou libovolně měnit, protože jde o systémovou komponentu Applu. Mohou ale ovlivnit například to, jaké údaje jsou při platbě potřeba, například fakturační nebo doručovací adresu, případně zda jde o jednorázovou, nebo opakovanou platbu.
Jak si stojí Apple vedle konkurence
Google Wallet u bezkontaktních plateb v obchodě umožňuje procházet karty přejetím prstem už delší dobu. Na webu pak Google Pay API pracuje s platebním panelem, kde uživatel vybírá uloženou platební metodu ze seznamu. Apple se novým řešením v iOS 27 tomuto principu přibližuje především v online a in-app části. U terminálu v obchodě ale Apple dál používá vlastní způsob výběru karty.
Nový platební panel Apple Pay je jednou z těch změn, které na první pohled vypadají nenápadně, ale mohou zpříjemnit každodenní používání. Přepnutí na jinou kartu je nyní přímočařejší a není nutné hledat méně nápadný ovládací prvek. Samotná změna je malá, ale právě podobné detaily často rozhodují o tom, jak přirozeně platební systém působí.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman