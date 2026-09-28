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Proč při googlení Hilary Duff začnou po obrazovce létat motýlí sponky? Internet právě dostal záchvat nostalgie

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Zadej do Googlu Hilary Duff a možná se místo obyčejných výsledků vyhledávání vrátíš rovnou do roku 2003. Na obrazovce se objeví motýlí efekt, který působí jako malý digitální pozdrav éře Lizzie McGuire, alba Metamorphosis a době, kdy několik barevných sponek v účesu představovalo naprosto legitimní módní plán.
Proč při googlení Hilary Duff začnou po obrazovce létat motýlí sponky? Internet právě dostal záchvat nostalgie

Proč při googlení Hilary Duff začnou po obrazovce létat motýlí sponky? Internet právě dostal záchvat nostalgie

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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