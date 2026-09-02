1,1 milionu Kč za poděkování dárcům. Praha dá 321 lidem roční MHD zdarma

Rada hlavního města schválila pokračování programu, který funguje už řadu let a svou konstrukcí oceňuje výhradně ty dárce, jejichž vytrvalost dávno přerostla pouhou dobrou vůli a stala se životním návykem. Za jednoho oceněného magistrát v průměru utratí asi 3 427 korun. Přepočteno na jednotlivé odběry, které dotyčný za celou kariéru absolvoval, vychází hodnota kuponu na desítky korun za jedno darování.
321 oceněných ve čtyřech kategoriích: kdo letos dosáhne na roční kupon
Rozložení letošních laureátů kopíruje stupně ocenění Českého červeného kříže. Nejpočetnější skupinu tvoří 200 držitelů Zlatého kříže ČČK 3. třídy, tedy lidé s 80 a více odběry. Dalších 61 oceněných získalo Zlatý kříž 2. třídy za 120 odběrů, padesát dárců dosáhlo na Zlatý kříž 1. třídy za 160 odběrů a deset výjimečných osobností obdrží plaketu Dar krve – dar života, která vyžaduje 250 bezúplatných darování.
Město pracuje se seznamem, jejž dodává
Český červený kříž. Samotné darovací smlouvy za Prahu uzavírá organizátor pražské integrované dopravy ROPID. Magistrát tedy odběry nesčítá ani neověřuje, spoléhá na zavedený systém ČČK, který funguje ve spolupráci s transfuzními stanicemi po celé republice. Co přesně roční kupon pokrývá a kde končí jeho platnost
Oceněný dárce získá nepřenosný roční časový kupon PID pro pásma P, 0 a B, tedy pro území hlavního města. Katalogová cena takové jízdenky činí 3 650 korun. Kdo se s kuponem vydá za hranice Prahy do vnějších pásem 1 a výše, potřebuje doplňkové jízdné nebo další předplatné.
Zajímavý je aritmetický detail: kdyby všech 321 oceněných dostalo plnocenný kupon za 3 650 korun, celková suma by dosáhla 1 171 650 korun. Rozpočet programu přitom počítá s 1,1 milionem. Rozdíl přibližně 72 tisíc korun odpovídá tomu, že část laureátů spadá do věkové kategorie 60 až 65 let a náleží jim zvýhodněný tarif.
Dvacet let odběrů za roční jízdenku: proč program měří vytrvalost, nikoli jednorázový impuls
Vstupní práh 80 odběrů vypadá jako pouhé číslo. V praxi ale znamená roky disciplíny. Muž, který daruje plnou krev čtyřikrát ročně, tedy na maximálním povoleném intervalu, potřebuje dvě dekády. Žena se třemi odběry za rok dosáhne stejné mety přibližně za 26 až 27 let. Rychlejší cestu nabízejí aferetické odběry plazmy či krevních destiček, kde se některé započítávají jako dva odběry a interval mezi nimi může být pouhé dva týdny.
Foto: Pixabay
Každá návštěva transfuzního oddělení přitom zabere zhruba hodinu, jak uvádí
ÚHKT. Už při prahu 80 darování to představuje orientačně 80 hodin strávených na lůžku s jehlou v žíle. Při 250 odběrech, tedy u držitelů plakety Dar krve – dar života, mluvíme o čtvrt tisíci hodin čistého času na oddělení, nepočítaje cestu a administrativu.
Náš přepočet hodnoty kuponu na jeden odběr to ilustruje názorně:
Kategorie Počet odběrů Hodnota kuponu na 1 odběr Zlatý kříž 3. třídy 80 cca 45,60 Kč Zlatý kříž 2. třídy 120 cca 30,40 Kč Zlatý kříž 1. třídy 160 cca 22,80 Kč Dar krve – dar života 250 cca 14,60 Kč
Stát přitom pro daňové účely oceňuje jeden bezúplatný odběr částkou 3 000 korun. Kontrast s městským kuponem v hodnotě desítek korun za darování jen podtrhuje, že pražský program funguje jako veřejné uznání, nikoliv jako ekvivalentní protiplnění.
Jak si Praha stojí vedle ostatních českých měst s programy pro dárce
Hlavní město v podpoře krevních dárců prostřednictvím veřejné dopravy nestojí osaměle. Karlovy Vary nabízejí držitelům stříbrné nebo zlaté medaile profesora Janského 365denní kupon za symbolických 365 korun. Zlín s Otrokovicemi zase provozují zvláštní dvanáctiměsíční donor kupóny pro držitele zlaté Janského plakety a vyšších vyznamenání.
ČČK při startu pražského programu poznamenal, že metropole „následuje i jiná města“ a že cílem je zvýšit společenskou vážnost bezúplatného dárcovství. Nemocnicím krev pravidelně chybí a veřejné ocenění těch, kdo ji darují po desítky let, má podle červeného kříže motivační přesah i směrem k dosud váhajících potenciálním dárcům.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková