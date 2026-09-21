Známý řetězec výrazně omezuje síť prodejen. Do konce roku zavře 150 obchodů

Kik v Německu postupně ruší především provozovny, které z ekonomického hlediska nesplňují očekávání společnosti. Celkem má letos v zemi skončit přibližně 150 obchodů. Proti tomu stojí pouze několik nově otevřených prodejen. Přesto zůstává německá síť velmi rozsáhlá a řetězec chce mít v zemi i nadále více než 2 200 poboček. V celé Evropě je plán ještě širší, podle dostupných informací má být uzavřeno přibližně 300 obchodů a současně otevřeno zhruba 75 nových.
Některé prodejny byly příliš blízko sebe
Za zavíráním nestojí úplný odchod společnosti z trhu, ale především snaha upravit síť tak, aby byla výnosnější. V minulosti Kik na některých místech expandoval natolik intenzivně, že od sebe jednotlivé prodejny dělila jen velmi malá vzdálenost a část z nich si vzájemně konkurovala. Vedení proto jednotlivé lokality posuzuje podle jejich ekonomických výsledků a méně perspektivní obchody postupně vyřazuje. Firma zároveň uvádí, že zbývající německé pobočky jsou ziskové.
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Končí obchody v Mnichově, Berlíně i Drážďanech
Seznam dotčených míst se průběžně rozšiřuje a společnost dosud nezveřejnila jeden kompletní přehled všech 150 provozoven. Potvrzené jsou například tři letošní konce v Mnichově. Prodejna v Neuperlachu zavřela už 14. července, pobočka v Aubingu následovala 12. září a obchod ve Feldmochingu skončil 16. září. Během letošního roku byly uzavřeny také některé prodejny v Berlíně, Drážďanech, Stuttgartu, Frankfurtu či Hamburku.
Další zavírání bude pokračovat až do konce roku
Část zákazníků změny teprve čekají. V německém Mengenu je poslední prodejní den naplánovaný na 16. října, v braniborském Forstu a dolnosaském Dasselu mají prodejny fungovat do 28. listopadu. V Pfullendorfu má obchod skončit během listopadu a pobočka v Postupimi Babelsbergu má podle zveřejněného přehledu zavřít až 31. prosince. Úplný seznam nicméně stále není k dispozici a další konkrétní lokality se mohou postupně objevovat.
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V Česku má být dopad výrazně menší
Rozsáhlé německé rušení prodejen neznamená, že by podobný počet obchodů měl skončit také v České republice. Podle dřívějšího vyjádření českého vedení se optimalizace na tuzemském trhu týká pouze jednotek poboček. Kik zároveň v Česku pokračuje v otevírání nových obchodů na lokalitách, které považuje za perspektivnější. Pro většinu českých zákazníků proto nemají současné změny znamenat zásadní omezení dostupnosti řetězce.
tn.nova.cz, merkur.de, abendzeitung-muenchen.de