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Známý řetězec výrazně omezuje síť prodejen. Do konce roku zavře 150 obchodů

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Známý diskontní řetězec Kik pokračuje v rozsáhlých změnách své evropské sítě. Největší zásah se nyní týká Německa, kde má během letošního roku skončit přibližně 150 prodejen. Některé už zavřely, další čeká poslední prodejní den během podzimu nebo na konci roku. Českého trhu se změny dotknou podstatně méně.
Známý řetězec výrazně omezuje síť prodejen.

Známý řetězec výrazně omezuje síť prodejen.

Zdroj: generováno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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