Obchod varuje zákazníky před touto hračkou. Přestaňte ji používat a vraťte ji

Běžný nákup levné hračky se může po několika týdnech ukázat jako problém. Řetězec TEDi upozornil zákazníky na dřevěnou stavebnici, kterou už nedoporučuje dále používat. Při testování výrobku se totiž zjistilo, že obsahuje malé části. Právě ty mohou být nebezpečné zejména pro malé děti, protože při jejich spolknutí nebo vdechnutí existuje riziko udušení. Firma proto přistoupila ke stažení výrobku z trhu a vyzvala zákazníky, kteří jej mají doma, aby jej dětem již nedávali.
Související článek: Riskl jsem nákup a objednal jsem si na Temu dron. Realita po rozbalení byla úplně jiná, než jsem čekal
Stavebnice byla v prodeji několik měsíců
Opatření se týká dřevěné stavebnice označené kódy 223640012710000000200 a 855870012710000000200. V prodejnách řetězce se podle zveřejněných informací prodávala od 30. ledna do 7. září 2026. To znamená, že se během více než sedmi měsíců mohla dostat do domácností většího množství zákazníků. Pokud si proto rodiče nebo prarodiče v letošním roce podobnou dřevěnou hračku v TEDi pořizovali, vyplatí se její označení zkontrolovat.
Důvodem stažení není pouze preventivní rozhodnutí obchodu. Testování podle společnosti skutečně prokázalo přítomnost malých částí, které mohou představovat zdravotní riziko. U hraček určených dětem jde o zvlášť citlivý problém, protože menší předměty mohou děti snadno vložit do úst. TEDi proto výslovně doporučuje stavebnici nadále nepoužívat.
Související článek: Oblíbená značka hraček otevře svou pobočku v Praze. Uz teď je jasné, že odtud děti nedostanete
Účtenku řešit nemusíte, výrobek lze vrátit na prodejně
Zákazníci, kteří mají dotčenou stavebnici doma, ji mohou přinést do kterékoliv prodejny TEDi. Za výrobek jim obchod vrátí jeho prodejní cenu 55 korun, případně si mohou vybrat jiný výrobek. Není tedy nutné nechávat hračku doma jen proto, že šlo o levnější nákup. V případě výrobků pro malé děti je důležité řídit se upozorněním prodejce a závadný produkt přestat používat.
Stažení výrobků z trhu není výjimečnou situací. Právě dodatečné kontroly mohou odhalit závadu, která při běžném nákupu nemusí být na první pohled vůbec patrná. V tomto případě je proto nejdůležitější zkontrolovat označení stavebnice a v případě shody ji dětem odebrat a vrátit na některé z prodejen.
tedi.com, tn.nova.cz