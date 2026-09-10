„Ze jmen z Pardubic strach nemáme," odmítá Chlapík. Kabina Sparty prý řeší něco jiného

- Nový ročník startuje 15. září předehrávkou Karlovy Vary vs. Třinec
- Sparta vstupuje do sezony pod novým trenérem Patrikem Augustou
- Největší letní posilou Pražanů je útočník Matěj Blümel, který se vrátil ze zámoří
- Obhájci z Pardubic přivedli Tomáše Noska, Davida Tomáška a Matěje Stránského
- Chlapík v létě zvažoval nabídku z NHL, nakonec zůstal doma
Kurzy říkají Pardubice, kapitán Sparty mávne rukou
Na obrazovkách během tiskové konference běžely sázkové kurzy na titul a jméno v čele nikoho nepřekvapilo. Chlapík to ani nezkoušel rozporovat. „Podle kurzů ano. Logicky jsou největší favorité, to asi víme všichni," uvedl pro Sport.cz. Vzápětí ale připomněl vlastní zkušenost z druhé strany. „Ale já jsem byl i na té straně, kdy se tohle říkalo o nás a ty kurzy jsem viděl. Byli jsme největší favoriti a absolutně nic to neznamená."
Pardubice si přes léto přivedly Tomáše Noska, vítěze Stanley Cupu s Floridou, k tomu mistry světa Davida Tomáška a Matěje Stránského. Že by z toho sparťanská kabina byla nervózní, devětadvacetiletý útočník odmítá. „Probírá se to, ale asi ne tak, jak si vy všichni myslíte. Že bychom z těch jmen byli zes*aní. Víme, co za hráče chodí do extraligy. Kladno přivedlo Kempného, Litvínov zase Kämpfa," poznamenal.
Sedmé zápasy, ve kterých se rozhoduje
Přesnější obraz sparťanské bolesti nabídla jiná odpověď. Tři sezony po sobě skončil pražský klub v semifinále, pokaždé až v sedmém utkání. „Pořád je to jeden gól od finále. Třikrát za sebou jsme skončili v sedmém zápase v semifinále, což pro tým jako je Sparta není dobré," připustil Chlapík. Loňský ročník podle něj přece jen přinesl posun, Sparta poprvé zvládla otáčet série i vyhrávat rozhodující zápasy.
Na titul čekají Pražané od roku 2007. „Samozřejmě je to nepříjemné. Každý se o to chceme porvat. Je to dlouhá doba," konstatoval kapitán, který zároveň varuje před tím, aby si kdokoli myslel, že se soutěž zjednodušila. Kvalitních týmů podle něj přibývá a vyhrát bude těžší než dřív.
Nový kouč, nová posila a odmítnutá Amerika
Tým vede od letoška Patrik Augusta, který se do klubového hokeje vrátil po třech letech u reprezentační dvacítky. Chlapík si zatím spolupráci pochvaluje. „Pan Augusta je skvělý trenér, navíc má kolem sebe i výborný štáb, takže žádné problémy nejsou," pronesl. Na trenérově přístupu oceňuje kombinaci přísnosti a otevřených dveří.
Nejzvučnějším letním příchodem je šestadvacetiletý Matěj Blümel, který po čtyřech letech v organizaci Dallasu podepsal na Letné čtyřletou smlouvu a v přípravě nastupoval v útoku právě vedle Chlapíka. „Má všechno, co by měl moderní hokejista mít," pochvaluje si kapitán.
Zajímavější byla ale odpověď o něm samotném. Nabídku ze zámoří v létě dostal a odmítl ji. „Rozhodl jsem se, že chci zůstat na Spartě. Cíle na Spartě jsou pro mě teď přednější, než se vracet a stěhovat celou rodinu do Ameriky," vysvětlil.
Motivace tedy zůstává jediná. „Je mi 29 let a vím, že to utíká. Tým máme posledních pár let fakt skvělý a nevím, jak dlouho to vydrží. Chci to dokázat s touhle partou, co máme."