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Zbytek cukety jsem nastrouhala, přidala maso a pár surovin – šup s tím do trouby a pochutnala si celá rodina

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Když máte doma větší cuketu, nemusíte ji vyhazovat. Šťavnatý cuketový nákyp s mletým masem ji promění v syté jídlo s rajčaty a zapečeným sýrem.
Zbytek cukety jsem nastrouhala, přidala maso a pár surovin – šup s tím do trouby a pochutnala si celá rodina

Zbytek cukety jsem nastrouhala, přidala maso a pár surovin – šup s tím do trouby a pochutnala si celá rodina

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 05:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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