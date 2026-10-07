Zbytek cukety jsem nastrouhala, přidala maso a pár surovin – šup s tím do trouby a pochutnala si celá rodina

Když vám na zahradě zůstane cuketa o velikosti, která už dávno připomíná spíš malou dýni, byla by škoda ji vyhodit. Přerostlá cuketa sice nemá tak jemnou slupku jako mladé plody a uvnitř bývají velká semínka, její pevná dužina se ale výborně hodí do teplých jídel. Šťavnatý cuketový nákyp s mletým masem je právě jedním ze způsobů, jak takovou cuketu proměnit v poctivý rodinný oběd. Jemná zelenina se tu potkává s výraznou masovou směsí, rajčaty a zlatavým sýrem. Po upečení vznikne nákyp, který je uvnitř vláčný a šťavnatý, zatímco na povrchu má příjemně opečenou sýrovou vrstvu.
U tohoto receptu je zajímavé především spojení cukety s mletým vepřovým masem. Cuketa má sama o sobě jemnou chuť, takže dobře přijímá výraznější rajčata, česnek, oregano a sladkou papriku. Vepřové maso díky přirozenému obsahu tuku zůstává šťavnaté a rajčatová směs mu dodá příjemnou plnost. Zakysaná smetana s vejci zase vytvoří jemnou vrstvu, která jednotlivé části nákypu spojí, zatímco sýr se při pečení promění ve zlatavou krustu.
Výhodou je také množství cukety, které recept spotřebuje. Pokud máte na zahradě několik velkých plodů, můžete připravit celý pekáč a část nechat na další den. Nákyp se dobře krájí až po krátkém odpočinku a druhý den se dá jednoduše ohřát. Díky masu, zelenině a sýru navíc nepotřebuje složitou přílohu, stačí k němu nabídnout čerstvý salát nebo kousek pečiva.
Chuť můžete snadno přizpůsobit tomu, co máte doma. Do masové směsi se hodí například paprika nebo houby, které doplní její výraznější chuť. Místo části sýra můžete použít mozzarellu, pokud chcete jemnější a vláčnější povrch, případně trochu fety pro slanější chuť. U opravdu velké cukety je ale nejdůležitější, aby její dužina nebyla příliš vodnatá, protože právě to by mohlo výsledný nákyp zbytečně rozředit.
Velkou cuketu oloupejte a podélně rozpulte. Lžící odstraňte měkký střed s velkými semínky a pevnou dužinu nastrouhejte nahrubo. Cuketu lehce osolte, promíchejte a nechte 15 minut odstát, aby pustila přebytečnou vodu.
Nastrouhanou cuketu důkladně vymačkejte rukama nebo přes čistou utěrku. Nemusíte z ní odstranit úplně všechnu vlhkost, měla by zůstat lehce šťavnatá. Dobré vymačkání je ale důležité, aby nebyl hotový nákyp vodnatý.
Cibuli nakrájejte najemno a česnek nasekejte nebo prolisujte. V pánvi rozehřejte olej, přidejte cibuli a několik minut ji restujte, dokud nezměkne a lehce nezezlátne. Přidejte česnek a krátce ho společně s cibulí rozvoňte.
Do pánve přidejte mleté vepřové maso a za vyšší teploty ho opečte. Vařečkou ho během restování rozdělte na menší kousky, aby se maso rovnoměrně propeklo. Nemělo by se pouze dusit ve vlastní šťávě, ale mělo by lehce zezlátnout.
K masu přidejte sladkou papriku, oregano, případně pálivou papriku a rajský protlak. Vše dobře promíchejte a krátce prohřejte, aby se koření rozvonělo. Potom přidejte krájená rajčata, směs osolte a opepřete.
Masovou směs vařte odkrytou 10–15 minut, aby se přebytečná tekutina odpařila a omáčka dostatečně zhoustla. Občas ji promíchejte a podle chuti ji ještě dochuťte. Hustší směs je důležitá, protože cuketa při pečení stále uvolní trochu vody.
Zapékací nádobu lehce vymažte olejem. Na dno rozprostřete polovinu vymačkané cukety a rovnoměrně ji rozložte. Na cuketu navrstvěte všechnu masovou směs a zakryjte ji zbývající cuketou.
V misce prošlehejte vejce se zakysanou smetanou. Přidejte polovinu strouhaného sýra, trochu soli a černého pepře a vše dobře promíchejte. Směs rovnoměrně rozetřete na vrchní vrstvu cukety.
Nákyp vložte do trouby předehřáté na 190 °C a pečte 30 minut. Potom povrch posypte zbývajícím sýrem a vraťte nákyp do trouby. Pečte ještě 15–20 minut, dokud sýr nezezlátne a nevytvoří pěknou zapečenou krustu.
Hotový nákyp vyjměte z trouby a nechte ho přibližně 10 minut odpočinout. Vrstvy se díky tomu lépe spojí a nákyp se nebude při krájení rozpadat. Potom ho nakrájejte na porce a podávejte teplý.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová