Žádné pečení, karamel a banány pod šlehačkou – dort, který působí nevinně, ale jeho chuť vás donutí dát si další porci

Tento banánový dort s karamelem a šlehačkou je naprosté zjevení mezi nepečenými moučníky. Dokonalé spojení křupavého sušenkového základu, hustého zkaramelizovaného krému a sladkých banánů schovaných pod duchnou z nadýchané šlehačky vytváří sladký zázrak, po kterém se na stolu okamžitě zapráší.
Tenhle chuťový skvost má své kořeny v Británii sedmdesátých let, kde vznikl pod slavným názvem Banoffee pie. Angličtí kuchaři tehdy zkombinovali anglické slovo pro banán a toffee (karamel) a stvořili dezert, který během pár let dobyl doslova celý svět. Kouzlo celého dortu spočívá v úžasně jednoduché věci: máslový korpus a poctivý karamel z kondenzovaného mléka dají dortu pevný, sladký základ, zatímco čerstvé banány a kapka citronové šťávy dodají úžasnou svěžest. Poctivá šlehačka na vrchu pak všechny vrstvy nádherně zjemní a propojí v jeden krémový celek.
Největší paráda je, jak geniálně dort vypadá na řezu. Křupavá sušenková krusta drží tvar, karamel se leskne a banánové plátky vytváří pod sněhovou šlehačkou nádhernou mozaiku. Je to přesně ten typ dezertu, u kterého každý hned žadoní o nášup, i když předtím tvrdil, že si dá jen malý kousek. Navíc vás ušetří dlouhému stání u trouby — korpusu stačí jen pár minutek na zpevnění a zbytek práce za vás udělá lednice.
S receptem si navíc můžete parádně pohrát podle toho, co máte zrovna po ruce. Místo klasických máslových sušenek vyzkoušejte třeba sušenky s příchutí skořice nebo kakaové koka sušenky pro tmavší kontrast. Do karamelové vrstvy se báječně hodí přisypat špetka hrubozrnné mořské soli, čímž získáte neodolatelný slaný karamel. A pokud chcete dort udělat ještě o stupeň luxusnější, vyšlehejte šlehačku s trochou mascarpone nebo ji na závěr posypte opraženými plátky mandlí a strouhanou hořkou čokoládou.
Sušenky rozdrťte najemno a promíchejte je s cukrem a špetkou soli. Přidejte rozpuštěné máslo a vše důkladně promíchejte, až vznikne vlhká směs, která se dá snadno upěchovat. Dortovou formu o průměru 23 cm vymažte a sušenkovou směs rovnoměrně rozprostřete na dno.
Sušenkový základ vložte do trouby předehřáté na 160 °C a pečte přibližně 8 minut. Potom ho vyjměte a nechte úplně vychladnout. Krátké zapečení základ zpevní a dodá mu příjemně máslovou chuť, takže se při krájení nebude tolik drolit.
Na karamel rozpusťte v hrnci máslo a přidejte hnědý cukr. Za stálého míchání zahřívejte na mírném ohni, dokud se cukr nerozpustí, potom přidejte kondenzované mléko a smetanu. Směs přiveďte k varu a vařte přibližně 5–10 minut, dokud lehce nezhoustne, nakonec vmíchejte vanilkový extrakt.
Karamel nechte několik minut zchladnout a potom ho nalijte na vychladlý sušenkový základ. Povrch uhlaďte a dort vložte na 2–3 hodiny do lednice. Karamel během chlazení zpevní a vytvoří vrstvu, která se bude při krájení hezky oddělovat od korpusu.
Banány oloupejte a nakrájejte na šikmé plátky. Lehce je pokapejte citronovou šťávou, která zpomalí jejich hnědnutí a zároveň vyváží sladkost karamelu. Banány rozložte na ztuhlou karamelovou vrstvu, podle velikosti plátků můžete vytvořit jednu nebo dvě vrstvy.
Vychlazenou smetanu vyšlehejte s moučkovým cukrem a vanilkovým extraktem do pevné šlehačky. Nenahánějte ji do úplně tuhé konzistence, měla by zůstat hladká a krémová. Šlehačku rovnoměrně naneste na banány a povrch lehce uhlaďte.
Dort nakonec poprašte kakaem nebo ozdobte čokoládovými hoblinkami. Před podáváním ho nechte ještě chvíli v chladu, aby všechny vrstvy dobře držely pohromadě. Krájejte ostrým nožem a jednotlivé řezy podávejte dobře vychlazené.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová