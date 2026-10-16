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Záchrana rodiny a konec světa. Česká Divočina má silná témata i katastrofické vyhlídky

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Do kin vstupuje ve čtvrtek tuzemské psychologické drama Divočina, které přichází s poměrně nečekanou kombinací žánrů. Ústřední motivy toxických vztahů a domácího násilí jsou zde totiž kombinovány se syrovou atmosférou a pocitem blížící se katastrofy, díky čemuž komorní snímek místy upomíná téměř až postapokalyptické drama.
Záchrana rodiny a konec světa. Česká Divočina má silná témata i katastrofické vyhlídky

Záchrana rodiny a konec světa. Česká Divočina má silná témata i katastrofické vyhlídky

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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