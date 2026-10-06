Za Husáka stál pár Kčs, dnes za něj sběratelé dávají i 1 200 Kč. Tenhle ventilátor měl doma skoro každý

V parných srpnových večerech se v panelácích po celé zemi ozývalo tiché vrčení. Na kredenci, parapetu nebo nočním stolku stál kovový ventilátor, který rozháněl dusno v ložnici i v kuchyni. Měla ho skoro každá domácnost a nikdo mu nevěnoval zvláštní pozornost. Dnes je z obyčejného větráku vyhledávaný kousek, za který jsou lidé ochotní zaplatit víc, než byste čekali.
Kovový vrčák z každého parapetu
Řeč je o stolním ventilátoru značky Strojsmalt z národního podniku Pohorelá. Vyráběl se v několika typech, nejznámější nesou označení SV-8 a ST-8, a potkáte je po celém bývalém Československu. Design pozdějších kusů má na svědomí Jozef Pokorný a na typovém štítku stojí hrdé Made in Czechoslovakia.
Tělo měl celé z kovu, dvě rychlosti a oblý tvar, který dnes působí mnohem sympatičtěji než plastové větráky z hypermarketu. U části modelů byste ochrannou mřížku hledali marně. Vrtule měla lopatky z měkkého materiálu, který při doteku neporanil, takže se kryt u nich vůbec neřešil. Dnešní normy na domácí spotřebiče by takovou konstrukci neschválily, tehdy ale nikomu nevadila. Pro spoustu lidí je ten tichý zvuk motoru dodnes spojený s prázdninami, otevřeným oknem a horkými nocemi, kdy o klimatizaci nikdo ani neslyšel.
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Retro z dob socialismu zažívá velký návrat. Mladší generace objevují kouzlo starých spotřebičů na bleších trzích a v bazarech, starší lidé si u nich připomínají dětství u babičky. Vedle ventilátorů jdou na odbyt i další ikony tehdejších domácností. Sběratelé shánějí kuchyňské roboty a vysavače ETA, chladničky Calex nebo slovenské pračky Tatramat, které kdysi patřily k běžné výbavě. Kovový větrák se dnes objevuje i v moderních bytech jako ozdoba, která prostoru dodá charakter a připomene dobu, kdy věci vydržely celé generace.
Staré spotřebiče z éry socialismu dnes sběratelé shánějí na bleších trzích a v bazarech. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pořídit si velký spotřebič přitom nebylo nic snadného. Na lednici nebo pračku se čekalo dlouhé týdny a jejich cena spolkla pořádný kus rodinného rozpočtu. Malý ventilátor patřil k těm dostupnějším radostem, a možná i proto ho doma měl skoro každý.
Kovový větrák má navíc u sběratelů výhodu. Vypadá dobře i vypnutý, takže poslouží jako dekorace, a spousta kusů po desítkách let pořád spolehlivě běží. Právě poctivá konstrukce a jednoduchá mechanika z něj dělají věc, která přežila svoje původní majitele.
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A teď to hlavní. Běžný funkční ventilátor Strojsmalt seženete v bazaru nebo v aukci poměrně levně, ceny se nejčastěji drží někde mezi padesáti a třemi sty korunami. Poškozený nebo zaprášený kus z pozůstalosti jde i pod sto korun a majitelé ho rádi pustí za vyvolávací cenu.
Jinak je to u pěkně zachovalých kousků bez škrábanců, které stále fungují. Ve specializovaných starožitnictvích a obchodech s retro designem za takový ventilátor naúčtují klidně kolem 1 200 korun. Rozdíl mezi obyčejným a sběratelsky ceněným kusem tak dělá hlavně stav, původní zachovalost a to, jestli přístroj po zapojení stále roztočí vrtuli. Ve starožitnictví navíc platíte i za jistotu, že je kus vybraný, očištěný a prověřený, takže ho doma jen zapojíte do zásuvky.
Orientační ceny podle stavu kusu shrnuje následující tabulka:
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Stav kusu Orientační cena Poškozený nebo zaprášený kus z pozůstalosti pod 100 Kč Běžný funkční kus z bazaru nebo aukce 50 až 300 Kč Pěkně zachovalý kus bez škrábanců ze starožitnictví kolem 1 200 Kč Máte ho na půdě? Hodnotu dělá stav
Pokud vám doma na půdě nebo ve sklepě leží podobný kovový ventilátor, nespěchejte s jeho vyhozením. I obyčejný kousek potěší sběratele a pěkně zachovalý kus s funkčním motorem může mít reálnou hodnotu.
Cenu nejvíc táhne nahoru původní stav. Sběratelé ocení neporušený lak, původní díly, čitelný typový štítek a hlavně to, když ventilátor po zapojení roztočí vrtuli jako první den. Čím míň pozdějších oprav a zásahů, tím lépe. Obyčejní vrčící pomocníci z časů normalizace tak dnes dostávají nečekaný druhý život.
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Zdroje: https://www.nespechej.cz/clanky/retro-elektrospotrebice-z-ery-socialismu-ktere-dnes-lide-kupuji-za-zlate-20251009-5747.html, https://www.drevostavitel.cz/clanek/spotrebice-za-socialismu, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/socialismus-drazba-tuzex-hracky-ctyrlistek/, https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/retro-ventilator/, https://aukro.cz/sv6-strojsmalt-n-p-pohorela-stolni-vetrak-ventilator-retro-brusel-7093067105, https://www.taranis.cz/produkt/stolni-ventilator-strojsmalt-typ-sv-8/, https://www.taranis.cz/produkt/stolni-ventilator-strojsmalt-st-8/