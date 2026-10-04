Vyzkoušela jsem mraky nepečených dortů, ale tento broskvový nemá chybu – snadný, výborný a raz dva hotový

Nepečený broskvový dort s želé je skvělou volbou pro všechny, kdo mají rádi svěží ovocné dezerty a zároveň si chtějí ušetřit práci s pečením. Na řezu krásně vyniknou jednotlivé vrstvy piškotů, broskví, želé a jemného smetanového krému, takže dort působí slavnostně, i když jeho příprava nevyžaduje žádné zvláštní cukrářské dovednosti. Právě díky tomu se hodí nejen na víkendové mlsání, ale také jako dezert pro návštěvu nebo rodinnou oslavu.
Broskve dodávají dortu příjemnou ovocnou svěžest, zatímco smetanový krém jeho chuť zjemní a piškoty se postarají o příjemně vláčnou strukturu. Výsledkem není těžký a přeslazený dezert, ale kombinace, která působí lehce a příjemně. Navíc můžete recept využít i jako inspiraci pro další ovocné variace. Pokud máte oblíbené ovoce, které se hodí k broskvím, můžete jeho část přidat nebo jím dort později ozdobit.
Velkou předností tohoto dezertu je také to, že si ho můžete připravit s předstihem. Odpočinek v lednici mu prospívá, protože jednotlivé vrstvy se během něj krásně spojí a dort se bude při servírování lépe krájet. Pokud tedy hledáte dezert, který vypadá působivě, chutná svěže a nevyžaduje zapnutou troubu, tenhle broskvový dort rozhodně stojí za vyzkoušení.
Broskvové želé nasypte do větší mísy a zalijte 700 ml horké vody. Důkladně míchejte, dokud se želé úplně nerozpustí a směs nebude hladká. Poté želé odložte stranou a nechte ho vychladnout a lehce zhoustnout.
Kulatou dortovou formu o průměru 23 cm vyložte pečicím papírem. Na dno vyskládejte 120 g kulatých piškotů tak, aby vytvořily souvislou vrstvu. Piškoty můžete podle potřeby rozdělit nebo doplnit menšími kousky, aby bylo dno co nejlépe pokryté.
Broskve omyjte, rozpulte a odstraňte pecky. Poté je nakrájejte na tenčí plátky, které se budou snadno skládat do dortu. Použijte zralé, ale pevné broskve, aby si při krájení zachovaly pěkný tvar.
Plátky broskví rovnoměrně rozložte na vrstvu piškotů. Jakmile želé začne houstnout, opatrně jím ovoce zalijte tak, aby vznikla rovnoměrná vrstva. Formu vložte na přibližně 30 minut do lednice, aby želé dostatečně zpevnilo.
Po ztuhnutí želé vyskládejte na jeho povrch druhou vrstvu ze 120 g kulatých piškotů. Piškoty pokládejte těsně vedle sebe, aby vytvořily co nejrovnější vrstvu. Poté připravte smetanovou část dortu.
Želatinu zalijte 50 ml studené vody a nechte ji krátce nabobtnat. Poté přidejte 100 ml vroucí vody a důkladně promíchejte, dokud se želatina úplně nerozpustí. Směs nechte chvíli zchladnout, aby nebyla při přidávání do smetany příliš horká.
Smetanu ke šlehání vyšlehejte s moučkovým cukrem do pevnější konzistence. Poté do ní postupně přilévejte připravenou želatinovou směs a krátce promíchejte. Hotový smetanový krém rovnoměrně rozetřete na druhou vrstvu piškotů.
Povrch dortu posypte mandlovými lupínky a uhlaďte ho podle potřeby. Formu vložte do lednice a dort nechte chladit ideálně přes noc.
Druhý den dort opatrně vyjměte z formy a přendejte na servírovací podnos. Podle chuti ho můžete před podáváním ozdobit dalšími plátky čerstvých broskví. Nakrájejte ho na porce a podávejte vychlazený.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová