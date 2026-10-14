Vyhněte se těmto bankomatům. Strhnou vám za výběr až 4000 Kč a jsou všude po Česku

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Zasunout kartu, zadat PIN, vybrat peníze a jít dál. Operace, kterou zvládnete s vypnutým mozkem. Málokdo u bankomatu přemýšlí nad tím, jestli mu nehrozí nějaké riziko. Přitom v tuzemských ulicích stojí přístroje, kde vás chvilka nepozornosti může stát několik tisíc korun. A nejde o technickou chybu ani o zločin – jde o legální, ale mimořádně nevýhodné podmínky.
Žluto-modré bankomaty Euronet najdete prakticky všude. V centru měst, na nádražích, v obchodních centrech i turistických destinacích. Lákají především na přímý výběr zahraniční měny, nejčastěji eur. Pro spěchajícího cestovatele to zní jako skvělé řešení – žádná směnárna, žádná fronta, peníze máte okamžitě. Za tuto zdánlivou výhodu ale zaplatíte částky, které nemají s běžným trhem nic společného.
První past: poplatek za to, co jste nechtěli
Problémy začínají hned na úvodní obrazovce. Místo klasické volby „Výběr hotovosti“ vás přístroj postaví před dvě možnosti: Hotovost a zůstatek versus Jiné. Většina lidí instinktivně zmáčkne první tlačítko, protože obsahuje slovo hotovost. V tu chvíli ale bankomat automaticky účtuje poplatek za kontrolu zůstatku na účtu.
Poplatek vám strhne, i když se žádný zůstatek na displeji neobjeví. Strhne vám ho dokonce i tehdy, když celou transakci zrušíte a odejdete s prázdnou. Reportér Janek Rubeš z kanálu Kluci z Prahy na tyto praktiky dlouhodobě upozorňuje a dokumentuje případy, kdy lidé zaplatili za službu, o kterou vůbec nestáli.
Ještě horší je, že systém vám nenabídne cestu zpět. Na monitoru často svítí jen jediné aktivní tlačítko „Vybrat“ a možnost stornování chybí. Jste psychologicky dotlačeni k dokončení operace, aniž byste měli šanci bezpečně uniknout.
Tisíce korun za výběr eur: příběh z Prahy
Dramatičtější scénář se odehrál při pokusu o výběr zahraniční měny. Žena z Prahy chtěla vybrat tisíc eur. Na obrazovce viděla poplatek za výběr ve výši pouhých 3 eur – částka, která nevypadá hrozivě. Po dokončení transakce ale zjistila, že z účtu jí zmizelo 1175 eur. Téměř pětina celé sumy propadla provozovateli.
Důvod? Extrémně nevýhodný směnný kurz a přirážka 13,95 % k sazbě Evropské centrální banky. Tyto klíčové informace bankomat zobrazuje nepřehledně a matoucím způsobem. Pokud si jich člověk všimne na poslední chvíli, už je pozdě – na displeji svítí pouze volba „Přijmout“. Mechanismus, který v bankovnictví nese název Dynamická konverze měny (DCC), se tak stává dokonalou pastí.
Když se poškozená klientka pokusila situaci řešit, narazila na další zeď. Její banka ji odkázala na klientskou linku provozovatele bankomatu. Tam jí operátoři sdělili, že „za výslednou částku nese vinu její domovská banka a dodatečná konverze“. Když se vrátila k bance, dozvěděla se, že „vyřízení reklamace může trvat i měsíc“.
Zdroj: youtube.com
Pro srovnání: kdyby tatáž žena zašla vybrat eura přímo na pobočku své banky, zaplatila by standardní poplatek 150 korun, tedy zhruba 6 eur. Rozdíl mezi sto padesáti korunami a ztrátou přesahující čtyři tisíce mluví za vše.
Některé české banky po zveřejnění podobných případů začaly své klienty aktivně varovat v mobilních aplikacích nebo internetovém bankovnictví. Zlaté pravidlo zní: při výběru z neznámých bankomatů vždy volte možnost „Účtovat v místní měně“ nebo „Bez konverze (Without Conversion)“. Tím se vyhnete nevýhodné konverzi a ušetříte tisíce.
Nejbezpečnější cesta? Hledat bankomaty tradičních bankovních domů a nabídky cizích zprostředkovatelů zcela ignorovat. Pár minut navíc strávených hledáním důvěryhodného přístroje vás může uchránit před ztrátou, které byste jinak litovali celé měsíce.
Zdroje článku: techbyte.sk, youtube.com, centrum.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová