Tahle obyčejná luštěnina je po 60 zásadní. Pravidelná porce podpoří svaly, srdce i trávení

Po šedesátce se tělo mění pomalu a nenápadně. Nákupní taška je najednou těžší a vstávání z nízkého křesla chce víc úsilí. Část těchto změn se dá přitom ovlivnit tím, co člověk jí. A levná surovina, kterou má skoro každý ve spíži, v tom může sehrát větší roli, než by čekal.
Svaly po šedesátce ubývají
Se stoupajícím věkem tělo postupně ztrácí svalovou hmotu i sílu. Lékaři tomu říkají sarkopenie. Děje se to plíživě, takže si toho člověk dlouho vůbec nevšimne. Slabší svaly zhoršují rovnováhu, zvyšují riziko pádů a zlomenin a člověk může pomalu přicházet o samostatnost.
Tenhle proces se dá zpomalit. Odborníci na stárnutí se shodují, že nejlépe funguje kombinace pravidelného pohybu, klidně i jednoduchého posilování doma, třeba opakovaného vstávání ze židle bez opory rukou, a dostatku bílkovin v jídelníčku. Bílkoviny přitom nemusí pocházet jen z masa.
Proč zrovna čočka
Čočka patří k nejvydatnějším rostlinným zdrojům bílkovin. Ve 100 gramech uvařené čočky jich najdete zhruba 9 gramů. Čočka a obiloviny se navíc ve skladbě aminokyselin vzájemně doplňují. Talíř čočky s kusem celozrnného chleba nebo s rýží tak nabídne bílkoviny, jejichž složení se blíží bílkovinám z masa.
Že se to může projevit i na svalech, naznačuje brazilská studie SABE, kterou v roce 2025 otiskl odborný časopis Revista de Nutrição. Vědci v ní pět let sledovali 519 obyvatel São Paula starších 60 let. Nejnižší riziko úbytku svalové síly a hmoty měli ti, kdo každý den jedli maso i luštěniny. Takové sledování sice neprokazuje příčinný vztah, zjištěná souvislost ale s ostatními poznatky dobře ladí.
Srdce ocení vlákninu
Rozpustná vláknina z luštěnin pomáhá snižovat hladinu cholesterolu v krvi, hlavně toho škodlivého LDL. Čočka navíc obsahuje hodně draslíku a přirozeně jen minimum soli i nasycených tuků.
Velké přehledy studií ukazují, že lidé, kteří si luštěniny dávají zhruba čtyřikrát týdně, mívají o něco nižší riziko onemocnění srdečních tepen než ti, kdo je jedí jen výjimečně. Luštěniny jsou tak dobrou volbou hlavně ve dnech, kdy by jinak na talíři skončilo červené maso nebo uzeniny.
Potrava pro prospěšné bakterie
V čočce je vláknina a takzvaný rezistentní škrob, který se v tenkém střevě nestráví. Obojí doputuje až do tlustého střeva, kde slouží jako potrava pro prospěšné bakterie. Střevo pak lépe funguje a vyprazdňování bývá pravidelnější.
Kdo má chronické onemocnění, trpí dlouhodobými zažívacími potížemi nebo drží předepsanou dietu, měl by větší změny v jídelníčku nejdřív probrat se svým lékařem.
Jak ji připravit, aby nenadýmala
S přípravou není moc práce. Na rozdíl od fazolí se čočka nemusí nechávat přes noc ve vodě. Zrnka stačí probrat, aby mezi nimi nezůstal kamínek, opláchnout a pak už mohou rovnou do hrnce. Hnědé nebo zelené čočce ve slupce dejte na plotně zhruba 20 až 30 minut. Loupaná červená změkne už za 10 až 15 minut a při delším vaření se rozpadne, proto z ní bývá dobrá krémová polévka.
Čočka se nemusí předem namáčet a loupaná červená změkne už za 10 až 15 minut. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nadýmání mají na svědomí některé druhy cukrů, se kterými si naše trávicí enzymy neporadí. Nestrávené se dostanou až ke střevním bakteriím a při jejich práci vznikají plyny. Pomoci si můžete třeba takto:
začínat malými porcemi a dávku zvyšovat pomalu; vařit čočku vždy úplně doměkka, protože nedovařená zrnka se tráví hůř; přidat do hrnce saturejku, kterou kuchařská tradice k luštěninám doporučuje právě kvůli nadýmání.
Uvařenou čočku lze přidat do bramborové polévky, přimíchat do leča nebo ji rozmixovat s tvarohem a pažitkou na pomazánku ke snídani.
Zdroje: https://nutritionsource.hsph.harvard.edu/legumes-pulses/, https://envirofit60.osu.cz/wp-content/uploads/2026/04/zdravaHmotnostUSenioru.pdf, https://periodicos.puc-campinas.edu.br/nutricao/article/view/16571, https://nutritionsource.hsph.harvard.edu/food-features/lentils/, https://forbes.cz/lusteniny-jako-superpotravina-deset-chutnych-receptu-plnych-bilkovin-vlakniny-a-zdravi/, https://www.newstream.cz/enjoy/biohacking-lusteniny-pomohou-i-s-metabolickym-syndromem-pozor-ale-na-jejich-zpracovani, https://www.medicalnewstoday.com/articles/297638, https://www.denik.cz/gastronomie/cocka-ziviny.html