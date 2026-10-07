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Past rozpočtových stropů? Menší týmy F1 bojují o šanci na úspěch

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Rozpočtové stropy měly formuli 1 srovnat, podle menších stájí však zabetonovaly nadvládu elity. Šéf Williamsu James Vowles proto navrhuje nový mechanismus, který by slabším dovolil utratit více a konečně smazat propastný rozdíl.
Past rozpočtových stropů? Menší týmy F1 bojují o šanci na úspěch

Past rozpočtových stropů? Menší týmy F1 bojují o šanci na úspěch

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 12:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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