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Víčka mi padala na řasy, musela jsem si je ráno držet rukama. Kerndlová popsala, proč šla pod nůž

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Zpěvačka Tereza Kerndlová podstoupila operaci horních víček. Nebyla to kosmetika, převis kůže jí podle vlastních slov už téměř bránil ve vidění.
Víčka mi padala na řasy, musela jsem si je ráno držet rukama. Kerndlová popsala, proč šla pod nůž

Víčka mi padala na řasy, musela jsem si je ráno držet rukama. Kerndlová popsala, proč šla pod nůž

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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