Víčka mi padala na řasy, musela jsem si je ráno držet rukama. Kerndlová popsala, proč šla pod nůž

Celebrity poměrně často sahají po zázracích estetické medicíny, ale v některých případech jsou za tím i zdravotní problémy. VIP život zaznamenal, že to je i případ zpěvačky Terezy Kerndlové. Podstoupila operaci víček a tři dny po zákroku se ukázala na Instagramu
bez make-upu, s viditelnými otoky a stehy. Vysvětlila, že si nechala udělat horní víčka, aby ve Forum Karlín „nevypadala jako šarpej“. Vtipná hláška ale zakrývala reálný problém. Blesku řekla, že převis jí ležel přímo na řasách, vytvořily se tukové vaky a vidění se zhoršovalo natolik, že zákrok odkládat už nešlo. Načasování přitom není náhodné, za pět měsíců ji čeká největší sólový koncert kariéry. Co přesně jí víčka způsobovala
Nadbytečná kůže horních víček není jen estetická záležitost. Když převis dosáhne řas, víčko tlačí dolů, oči se rychleji unaví a horní část zorného pole se zužuje.
Člověk instinktivně zvedá obočí, napíná čelo, dostává bolesti hlavy. Podle Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně patří blefaroplastika horních víček mezi nejčastější oční zákroky právě proto, že hranice mezi „vadí mi, jak vypadám“ a „vadí mi, jak vidím“ se překračuje plíživě. Kerndlová popsala stav, který odpovídá pokročilejší fázi: převis na řasách, tukové vaky, téměř omezené vidění. A víčka, která si prý ráno msuela držet rukama.
Operace horních víček probíhá standardně ambulantně, v lokální anestezii.
Chirurg odstraní nadbytečnou kůži a případně tukové prolapsy, řez vede v přirozené záhybové rýze víčka, takže jizva se po zhojení prakticky schová.
Rekonvalescence vypadá přibližně takto:
Den zákroku – pacient odchází domů, doporučeny studené obklady. Týden až 14 dní – odstranění stehů, šetřící režim bez předklonu a zvedání těžkých věcí. 3 týdny – návrat k plné fyzické zátěži. 2–3 měsíce – definitivní podoba jizev a konečný estetický výsledek.
Kerndlová se ukázala veřejně tři dny po operaci a podle
Super.cz byla s průběžným výsledkem spokojená. Férově ale platí, že tak brzy po zákroku ještě nelze hodnotit finální efekt, otoky a jizvy se usazují týdny. Kdy to platí pojišťovna a kdy ne
Tady se láme zásadní rozdíl. Blefaroplastika má dvě indikace: kosmetickou a léčebnou. Pokud si ji člověk nechává dělat čistě kvůli vzhledu, platí ji ze svého. Pokud ale převis prokazatelně omezuje zorné pole, může zákrok hradit zdravotní pojišťovna. Klíčem je takzvané perimetrické vyšetření. Oční lékař změří rozsah zorného pole, a
pokud zjistí výrazné omezení shora, může operaci doporučit jako léčebnou. Oftalmolog Petr Polák v chatu České televize upřesnil, že úhrada pojišťovnou není automatická, vyžaduje vyšetření a schválení revizním lékařem. Kerndlová sama zmínila, že jí lékařka potvrdila zdravotní důvody. Zdroj fotografie: Nextfoto Forum Karlín jako deadline
Operace má i svůj praktický rozměr v kalendáři. Na sobotu 10. října chystá Kerndlová koncert ve Forum Karlín a má jít o největší show její kariéry. Jako speciální host je ohlášen Leoš Mareš, program zahrnuje i poctu Heleně Zeťové a
společné vystoupení s Terezou Černochovou coby vzpomínka na Black Milk. Od zákroku na přelomu dubna a května do října zbývá dostatek času na kompletní zhojení. Pět měsíců je víc než trojnásobek doby, kterou lékaři uvádějí pro ustálení jizev. V jejím podání to celé působí jako praktická oprava před velkou sezonou: vyřešit funkční problém, nechat tělo dohojit a na pódium nastoupit bez omezení.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Alena Vavřinová