Vědci vyhlásili nejkrásnější ženské jméno na světě. V Česku je velmi oblíbené

Když zvuk rozhoduje o kráse
Výzkum vedl profesor kognitivní lingvistiky Bodo Winter, který se zaměřil na tzv. zvukovou symboliku. Jinými slovy: zkoumal, jaké emoce v lidském mozku vyvolává akustická stránka jednotlivých hlásek, když je vyslovíme nahlas. Nejde tedy o osobní sympatie ani kulturní zvyklosti, ale o čistě fyziologickou reakci na melodii jména.
Do analýzy Winter zahrnul také původ a význam jednotlivých jmen. Výsledkem je dvacítka chlapeckých a dívčích jmen, která podle vědeckých měření znějí lidskému uchu nejpříjemněji. A překvapení? Některá z nich Češi milují natolik, že se pravidelně objevují v žebříčcích nejoblíbenějších jmen novorozenců.
Absolutní vítěz: jméno, které Češi dávají na běžícím páse
Na vrcholu dívčího žebříčku se umístilo jméno Sophia. Právě tato varianta zvítězila jak v britské, tak americké části studie a potvrdila svou univerzální libozvučnost napříč kulturami. V Česku se setkáváme s verzemi Sophia, Sophie i počeštěnou Sofií – a právě poslední z nich patří mezi nejčastěji volená jména pro dcery.
Nositelek jména Sophie je u nás 582, variantu Sophia zvolilo pro své dcery 407 rodin. Nejpočetnější skupinu tvoří Sofie – celkem 10 388 žen a dívek. V posledních letech se navíc toto jméno pravidelně umisťuje na předních příčkách statistik porodnic.
Jméno pochází z řečtiny a jeho doslovný význam zní „moudrost“. V antice symbolizovalo intelektuální krásu a duchovní hloubku – vlastnosti, které rodiče svým dcerám přejí dodnes.
Další příčky obsadila jména Ivy, Phoebe, Violet, Willow, Hanna, Ellie, Zoe a Rosie. Řada z nich má v Česku své ekvivalenty: místo Ivy se setkáme spíše s Ivou, Hanna u nás zní jako Hana. Ellie má celou řadu variant – od Alžběty přes Eleanor až po Elišku, která je dlouhodobě nejoblíbenějším dívčím jménem v českém prostředí.
Naopak Rosie, která v angličtině evokuje něžnost a svěžest, má u nás podobu Růžena. Ta ale patří spíše starší generaci – průměrný věk 29 tisíc nositelek je 70 let, mezi mladšími ročníky se objevuje jen ojediněle.
Chlapecká jména: od biblických klasik po moderní trendy
V mužské kategorii se na absolutním vrcholu umístilo jméno Zayn. Následují Jesse, Charlie, Louie, William, Freddie, George, Ali, Daniel, Riley a Leo. Výběr je opravdu pestrý – od hebrejských biblických jmen přes tradiční anglosaské varianty až po moderní zkráceniny.
Jméno Jesse, v původní hebrejské podobě Jišaj, nesli podle bible otcové králů. V Česku se s ním setkáme jen výjimečně. Naopak Charlie a Louie dobře známe jako Karel a Alois – jména, která mají u nás dlouhou tradici. Podobně i William má svůj český protějšek v podobě Viléma, který se v posledních letech vrací do povědomí mladých rodičů.
Překvapivě populární je u nás Freddie – zkrácená verze Frederika. Nosí ho přes 100 osob a jejich průměrný věk je pouhých 15 let, což ukazuje na rostoucí oblibu tohoto jména mezi současnými rodiči.
Nejčastěji zastoupeným jménem ze seznamu je v Česku Daniel. Nosí ho celkem 61 tisíc mužů napříč všemi generacemi. Jde o biblické jméno hebrejského původu, jehož doslovný překlad zní „Bůh je můj soudce“. V českém prostředí si drží stabilní pozici už desítky let.
Studie tak potvrzuje, že krása jména není jen otázkou vkusu. Je v ní skrytá akustická harmonie, kterou lidský mozg vnímá podvědomě – a která může ovlivnit i to, jak budeme k nositeli jména přistupovat. Možná právě proto se některá jména drží na špici popularity generace za generací.
Zdroje článku: hola.com, psychologytoday.com, rte.ie, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková