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Valašské frgále upečete doma snáz, než možná čekáte. A výsledek stojí za každé kynutí

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Upečte si poctivé domácí valašské frgále s makovou a tvarohovou náplní. Tradiční kynuté koláče s křupavou drobenkou připravené za 2 hodiny 10 minut.
Obrázek k receptu na frgále

Obrázek k receptu na frgále

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na frgále
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 05:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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