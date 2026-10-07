Valašské frgále upečete doma snáz, než možná čekáte. A výsledek stojí za každé kynutí

Není nic krásnějšího než dům provoněný
čerstvě upečeným . Přesně tohle jsou ty hřejivé vzpomínky na dětství, které si v sobě všichni neseme až do dospělosti. Ráno probudit zvukem cinkajících plechů, vůní másla, mletého máku a vanilkového tvarohu. Tradiční kynutým pečivem nebo velké tenké kynuté koláče s pořádnou porcí náplně a křupavou valašské frgále žmolenkou patří k klenotům české pekařské tradice. Výroba vypadá jako velká alchymie, ale jakmile zvládnete základní nadýchané těsto, půjde vám práce od ruky téměř sama.
Kouzlo
dokonalého spočívá v kontrastu mezi tenounkým kynutým základem a bohatou, šťavnatou vrstvou náplně, která sahá až téměř k samotným okrajům. Navíc si můžete snadno pohrát s variantami… část koláčů udělat čistě makových, část tvarohových a pro nerozhodné členy rodiny připravit koláče legendární půlenou verzi.
Můj tip zní: Hned po vytažení z trouby ještě horké okraje i celou náplň pokapejte rozpuštěným máslem smíchaným s poctivým lokem rumu. Koláče zůstanou neuvěřitelně vláčné a získají vůni, které nikdo neodolá. Recept na tradiční kynuté frgále s makovou a tvarohovou náplní
Celkový čas přípravy a pečení: 2 hodiny 10 minut Ingredience potřebné k přípravě
Kynuté těsto: 500 g hladké mouky 250 ml vlažného plnotučného mléka 30 g čerstvého droždí 80 g krupicového cukru 100 g rozpuštěného masla 2 žloutky 1 špetka soli 1 lžička strouhané citrónové kůry
Maková náplň: 200 g mletého maku 300 ml mléka 80 g cukru moučka 1 balíček skořicového cukru 2 lžíce švestkových povidel
Tvarohová náplň: 500 g kostkového tučného tvarohu 100 g cukru moučka 1 balíček vanilkového cukru 1 žloutek 50 g rozinek namočených v rumu
Drobenka: 100 g polohrubé mouky 80 g moučkového cukru 80 g změklého másla
Na dohotovení: 1 vejce na potření okrajů 60 g rozpuštěného másla 2 lžíce rumu na závěrečné pokapání Foto: Cooky.cz, tradiční mňamka Postup při přípravě kynutých koláčů s drobenkou
1. Do misky rozdrobte
30 g čerstvého droždí, přidejte 1 lžičku cukru, 50 ml vlažného mléka, 1 lžíci mouky, promíchejte a nechte na teplém místě 10 minut vzejít kvásek.
2. Do velké mísy prosejte zbylých
500 g hladké mouky, přidejte 80 g krupicového cukru, špetku soli, 1 lžičku citrónové kůry, 2 žloutky, zbylé vlažné mléko, vzejitý kvásek a nakonec vlijte 100 g vlažného rozpuštěného másla.
3. Rukama nebo v robotu hněťte těsto po dobu
10 minut, dokud nebude dokonale hladké, nelepivé a pružné. Mísu zakryjte utěrkou a nechte na teplém místě kynout 60 minut. Mezitím připravte makovou náplň
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4. V hrnci povařte
200 g mletého máku s 300 ml mléka přibližně 5 minut do zhoustnutí, pak sundejte z plotny a vmíchejte 80 g moučkového cukru, skořicový cukr a 2 lžíce povidel.
5. Na tvarohovou náplň v misce hladce rozmíchejte
500 g tvarohu z kostky s 100 g moučkového cukru, vanilkovým cukrem, 1 žloutkem a namočenými rozinkami.
6. Prsty promíchejte
100 g polohrubé mouky, 80 g cukru a 80 g změklého másla, dokud nevznikne sypká drobenka.
7. Vykynuté těsto rozdělte na
4 stejně velké bochánky o hmotnosti přibližně 220 g.
8. Každý bochánek rozválejte přímo na pečicím papíru na tenkou kulatou placku o průměru
30 cm.
9. Na placky naneste v dostatečné vrstvě makovou nebo tvarohovou náplň (případně nakombinujte půl na půl) a rozetřete ji až ke krajům, přičemž vynechejte jen
1 cm volného okraje. Foto: Cooky.cz, to je krása, že?
10. Volné okraje těsta potřete rozšlehaným vejcem a celý povrch koláčů štědře posypte připravenou drobenkou.
11. Koláče přeneste i s papírem na plechy a pečte v troubě vyhřáté na
180 stupňů po dobu 15 až 20 minut, dokud okraje nezískají krásnou zlatavou barvu.
12. Ihned po vytažení z trouby potřete okraje a pokapejte celý povrch koláčů
60 g rozpuštěného másla smíchaného se 2 lžícemi rumu. Tipy redakce: Vždy vybírejte tvaroh v kostce: Na náplň nikdy nepoužívejte tvaroh z vaničky, protože obsahuje příliš mnoho vody. Tradiční alobalový kostkový tvaroh udrží stálý tvar a koláč nepromáčí. Rozvalujte těsto přímo na papíru: Kynuté těsto rozvalujte válečkem přímo na pečicím papíru, ze kterého pak koláč snadno přesunete na plech bez rizika deformace tvaru. Mák povařte s povidly: Přidání 2 lžic povidel do makové náplně zajistí nádherně temnou barvu, jemnou kyselkavost a zabrání tomu, aby byl mák po upečení suchý. Tradiční rumová lázeň: Nebojte se horké koláče štědře pokapat rumovým máslem. Alkohol se z horkého koláče okamžitě odpaří, ale zanechá nepopsatelnou vláčnost a aroma. Skladování pro dlouhou čerstvost: Koláče nechte po upečení 30 minut zcela vychladnout na mřížce a poté je zabalte do potravinářské fólie – vydrží jako čerstvé až 3 dny.
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