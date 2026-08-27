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V Spolchemii proběhne cvičení záchranářů, počítejte s omezením dopravy

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V areálu ústecké chemičky Spolchemie a jejím bezprostředním okolí se ve středu 16. září 2026 uskuteční rozsáhlé taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému. Akci…
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Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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