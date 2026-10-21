Tyto hodinky byly v 70. letech v ČSSR běžné. Dnes sběratelé za funkční nabízejí 75 000 Kč

Běžný občan tehdy nosil Primky z národního podniku ELTON, případně hodinky z NDR nebo Sovětského svazu. Švýcarská Certina byla úplně jiná liga. Dostala se k nám přes prodejny Tuzex za bony, nebo ji z cest přiváželi lidé, kteří pracovali na zahraničních montážích. Na zápěstí vypadala jako kousek z jiného světa: měla nerezové pouzdro 38 × 43,5 mm, tři subciferníky stopek a tachymetrickou stupnici. Sportovní elegance, kterou jste v tuzemských obchodech hledali marně.
Švýcarské srdce z Grenchenu
Hodinky vyráběla manufaktura Certina Kurth Frères SA ve švýcarském městečku Grenchen. Model Chronolympic (Ref. 8501 503) vznikal v letech 1968 až 1972 a patřil k vrcholům nabídky značky. Uvnitř tikal mechanický strojek s ručním nátahem, Certina kalibr 29-062.
A tady začíná to nejlepší. Strojek vychází ze slavného základu Valjoux 726 z rodiny Valjoux 72. Pracuje s frekvencí 21 600 kmitů za hodinu a je velmi odolný. Právě proto si ho oblíbili závodníci i sběratelé po celém světě. Tehdy stál pár korun v bonech, dnes se za něj platí jmění.
Jak poznat, že držíte v ruce drahý kousek
Ve staré pozůstalosti se zaměřte na několik detailů. Důležité je ocelové pouzdro, akrylátové sklíčko a originální ocelový náramek značky NSA. Pozor na záměnu: nefunkční elektronický model C-Tronic s vytečenou baterií a bez originálního tahu má hodnotu hluboko pod 10 000 Kč. Funkční mechanický originál je ale úplně jiný příběh.
Hodinář a sběratel vintage chronografů to pro sběratelský portál shrnuje takto:
Srdcem tohoto modelu je kalibr odvozený od slavného strojku Valjoux 72, který poháněl i ikonické hodinky jako Rolex Daytona ze stejné éry. Právě tento špičkový mechanický strojek určuje vysokou hodnotu. Částka okolo 75 000 Kč na aukcích za plně servisovaný a kompletní kus v dobrém stavu odpovídá tržní ceně.
Cena přímo pohádková
Dnes se tržní hodnota kompletních hodinek Certina Chronolympic pohybuje od 65 000 do 95 000 Kč. Vyvolávací ceny na českých aukcích běžně startují kolem 75 000 Kč. Z obyčejné věci v zásuvce je tak malé rodinné jmění.
Pokud takové hodinky najdete, neleštěte je a neotvírejte je doma. Svěřte je zkušenému hodináři. Kompletní servis mechanického chronografu vyjde zhruba na 10 000 až 15 000 Kč a při prodeji přes aukční síň nebo specializovaný portál se vám obvykle mnohonásobně vrátí.
Mrkněte ještě dnes do krabiček na půdě nebo do nočního stolku po prarodičích. Měli jste doma podobný západní klenot z Tuzexu, nebo jste nedali dopustit na české Primky? Podělte se o své vzpomínky v diskusi pod článkem.
Zdroje článku: chrono24.com, Certina Chronolympic - VintageCERTINAs, everywatch.com, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová