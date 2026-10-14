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Tato ingredience 10x vylepší svíčkovou. Všichni Češi ji mají doma, ale do hrnce ji dá jen profík

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Poctivý vývar, kořenová zelenina, smetana a maso, které se rozpadá na jazyku. Přesto může mít svíčková ještě jednu chuťovou vrstvu, díky níž bude omáčka výraznější a dokonale vyvážená. Tajemství přitom neleží v žádné drahé ingredienci. Stačí sáhnout do spíže.
Tato ingredience 10x vylepší svíčkovou. Všichni Češi ji mají doma, ale do hrnce ji dá jen profík

Tato ingredience 10x vylepší svíčkovou. Všichni Češi ji mají doma, ale do hrnce ji dá jen profík

Zdroj: Dezidor / Creative Commons Attribution 3.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 14.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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