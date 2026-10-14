Tato ingredience 10x vylepší svíčkovou. Všichni Češi ji mají doma, ale do hrnce ji dá jen profík

Klasika, která rozděluje české rodiny
Jen málokteré české jídlo vyvolá tolik debat jako
svíčková na smetaně. Každá rodina má svůj osvědčený recept, každý kuchař přísahá na trochu jiný postup a u slavnostního oběda se občas rozhoří debata, jestli do omáčky patří více mrkve, kolik přidat citronu a zda se brusinky mají podávat přímo na knedlíku, nebo raději zvlášť. Někdo nedá dopustit na maso prošpikované slaninou, jiný si potrpí na dlouhé pečení zeleninového základu. A pak existují drobné kuchařské triky, které se v rodinách předávají téměř jako tajemství.
Svíčková má v české kuchyni výjimečné postavení. Objevuje se na svatbách, rodinných oslavách, při nedělních obědech i na jídelních lístcích restaurací, které chtějí nabídnout poctivou českou klasiku. Její kouzlo spočívá v kombinaci zdánlivě obyčejných surovin. Sladkost kořenové zeleniny se propojuje s kyselostí, koření dodává hloubku, smetana vše zjemní a maso přidá plnou chuť. Když se jednotlivé složky správně doplní, vznikne omáčka, která nepotřebuje žádné složité ozdoby.
Právě proto je tak těžké určit jediný recept, který by byl pro všechny tou pravou svíčkovou. Česká kuchyně se vyvíjela po generace a domácí receptury se přizpůsobovaly dostupným surovinám i osobnímu vkusu. Někdo přidává hořčici, jiný trochu citronové šťávy, další sází na karamelizovanou zeleninu. A někteří kuchaři používají ingredienci, kterou má řada domácností ve spíži především kvůli koláčům a buchtám.
Od středověkých omáček k národní klasice
Přestože si dnes svíčkovou spojujeme s tradiční českou kuchyní, její přesný původ není spolehlivě doložen. Nelze tedy s jistotou říct, kdo ji uvařil jako první ani kdy přesně vznikla v podobě, kterou známe dnes. Jisté je, že dnešní svíčková je výsledkem postupného vývoje kuchařských zvyklostí, v němž se promítaly také vlivy sousedních evropských kuchyní.
Zajímavé je, že české omáčky mají mnohem starší historii než samotná svíčková na smetaně. Ve středověku se připravovaly různé druhy omáček, které doplňovaly maso a pomáhaly vytvářet výraznější chuť pokrmu. Mezi nimi nechyběly ani tmavé omáčky ze sušeného ovoce, včetně švestek a povidel.
Sladkokyselé kombinace tedy nejsou v české kuchyni žádnou moderní novinkou. Naopak, jejich kořeny sahají hluboko do minulosti.
Samotný název svíčková se nejčastěji spojuje s hovězím masem, konkrétně s jemným svalem označovaným jako svíčková. Dnes se však omáčka běžně podává i s jinými částmi hovězího masa a její obliba dávno překročila hranice slavnostního jídelníčku.
Kuchařské knihy z 19. století dokládají, že se tehdejší kuchaři zabývali přípravou hovězího masa se zeleninou a různými omáčkami.
Magdalena Dobromila Rettigová ve své kuchařce z roku 1826 popisovala hovězí pečeni, která se špikovala slaninou a dochucovala kořením. Nešlo ještě o totožnou recepturu s dnešní svíčkovou na smetaně, ale už tehdy se objevovaly postupy, na nichž později česká klasika stavěla.
Zajímavé je už samotné přiznání, že přesný okamžik jejího vzniku zůstává nejasný. I tradiční pokrmy totiž mají svou historii, která se nedá vždy jednoduše přiřadit jedinému autorovi.
osmažená kořenová zelenina jako základ | Zdroj: Pohled 111 / Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Proč do omáčky přidávat švestková povidla?
A teď k ingredienci, která může chuť svíčkové posunout zase o kousek dál.
Švestková povidla. Na první pohled se může zdát, že patří výhradně do buchet, koláčů nebo ovocných knedlíků. Ve skutečnosti však mají své místo i ve slané kuchyni, kde dokážou vytvořit zajímavý chuťový kontrast.
Kvalitní povidla se připravují dlouhým vařením zralých švestek, během něhož se odpařuje voda a ovocná chuť se koncentruje. Výsledkem je hustá hmota s výraznou ovocnou vůní, přirozenou sladkostí a jemně nakyslými tóny. Právě tato kombinace je pro omáčky velmi zajímavá.
Svíčková totiž není jen smetanová omáčka, která má být sladká. Její chuť potřebuje rovnováhu. Kořenová zelenina přináší sladkost, smetana zjemňuje ostřejší tóny, citron nebo jiná kyselá složka pomáhá zabránit tomu, aby byla omáčka těžká a mdlá.
Povidla do této skladby přidávají další rozměr: ovocnou hloubku, jemnou karamelovou chuť a zaoblenější dozvuk.
Neznamená to, že by měla být výsledná omáčka sladká jako dezert. Při správném dávkování si strávník nemusí uvědomit, že v ní vůbec nějaké povidla jsou. Spíš může mít pocit, že
je chuť výraznější, plnější a lépe propojená. Právě v tom spočívá rozdíl mezi bezmyšlenkovitým přidáváním sladidla a promyšleným dochucováním.
Důležité je především množství. Příliš mnoho povidel by mohlo potlačit chuť zeleniny i masa a proměnit omáčku v nepřirozeně sladkou směs. Proto je rozumné začít opravdu malou dávkou, dobře ji vmíchat do omáčky a teprve po ochutnání případně přidat další. Zvlášť u domácích povidel se sladkost může výrazně lišit podle zralosti švestek a způsobu přípravy.
Tajemství, které se skrývá i v kuchařských soutěžích
Přidávání povidel do svíčkové není jen nápadem domácích experimentátorů. Doklad najdeme také v českém rozhlasovém pořadu
Pochoutkový rok, kde se o svůj recept na svíčkovou podělil kuchař Jaroslav Petrů z restaurace Central v Ledči nad Sázavou. Ten se zúčastnil neoficiálního mistrovství světa ve vaření svíčkové v Červeném Hrádku a zvítězil. Ve svém receptu zdůraznil mimo jiné kvalitní maso, špek a právě švestková povidla.
To je zajímavé především proto, že ukazuje, jak lze tradiční pokrm vylepšit bez složitých nebo exotických surovin. Povidla nejsou výstřelkem moderní gastronomie, ale navazují na dávnou tradici využívání ovoce v omáčkách. Jejich přítomnost v receptu úspěšného kuchaře zároveň dokládá, že nejde jen o náhodný experiment, který by se do české kuchyně nehodil.
Kdo ale vymyslel přidávání povidel přímo do svíčkové? Nepodařilo se najít spolehlivý historický pramen, který by tuto konkrétní úpravu připsal jedinému člověku. Vzhledem ke starší tradici sladkokyselých omáček se sušeným ovocem a povidly je pravděpodobnější, že jde o jednu z mnoha kuchařských variant, které se postupně rozšířily v domácnostech i profesionálních kuchyních.
Je možné, že se tento trik v některých rodinách dědí už desítky let, zatímco jinde o něm nikdy neslyšeli.
A právě tak vznikají kulinářské tradice: někdo zkusí malou změnu, rodině zachutná a recept se předává dál.
Jak povidla do svíčkové přidat, aby výsledek nezklamal
Pokud chcete tuto variantu vyzkoušet, není nutné měnit celý rodinný recept. Připravte svíčkovou tak, jak jste zvyklí, a povidla použijte až při závěrečném dochucování rozmixované omáčky. Začněte přibližně jednou čajovou lžičkou na menší hrnec, důkladně promíchejte a ochutnejte. Teprve podle výsledku rozhodněte, zda je potřeba přidat ještě trochu.
Nejvhodnější jsou obyčejná švestková povidla bez výrazného koření a dalších příchutí. Pokud obsahují velké množství přidaného cukru, postupujte obzvlášť opatrně.
Povidla se totiž nemají stát hlavní chutí pokrmu, ale mají pouze podpořit ostatní ingredience.
Zároveň myslete na to, že chuť svíčkové se odvíjí i od samotného zeleninového základu. Dobře opečená zelenina, kvalitní vývar, správně zvolené koření a dostatek času na pomalou přípravu jsou stále důležitější než jakýkoli tajný trik. Povidla nedokážou zachránit špatně připravenou omáčku, ale mohou velmi dobře doladit tu, která už má pevné základy.
Zdroje článku:
seznamzpravy.cz, budejovice.rozhlas.cz, cesky.radio.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Lída Kropáčková