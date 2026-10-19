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Taktické cvičení omezí dopravu. Do centra zamíří hasiči, policisté i záchranáři

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Hasičská auta, policisté i záchranáři. Takový obrázek nabídne ve středu dopoledne centrum Českých Budějovic, kde se uskuteční taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému. Lidé by proto měli počítat se zvýšeným pohybem zásahové techniky i případnými dopravními omezeními.
Taktické cvičení omezí dopravu. Do centra zamíří hasiči, policisté i záchranáři

Taktické cvičení omezí dopravu. Do centra zamíří hasiči, policisté i záchranáři

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 13:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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