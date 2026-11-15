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Šumavská jezera i těžbu v dole mohou žáci poznávat virtuálně díky vědcům z univerzity

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Prozkoumat šumavská jezera, poznat české sopky nebo se zblízka podívat na práci obřího rypadla v uhelném dole. To budou moci žáci základních a středních škol absolvovat prostřednictvím virtuální terénní výuky, kterou připravují vědci a vědkyně z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.
Šumavská jezera i těžbu v dole mohou žáci poznávat virtuálně díky vědcům z univerzity

Šumavská jezera i těžbu v dole mohou žáci poznávat virtuálně díky vědcům z univerzity

Zdroj: ZČU
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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