Šumavská jezera i těžbu v dole mohou žáci poznávat virtuálně díky vědcům z univerzity

Projekt má zpřístupnit zajímavá místa i dětem, které se na běžné školní exkurze nemohou dostat. Důvodem mohou být například vysoké náklady na dopravu, finanční situace rodiny nebo zdravotní omezení žáků. Některé lokality navíc nejsou pro běžné školní skupiny přístupné. Potřebu alternativních forem výuky podle tvůrců projektu ukázaly také mimořádné události posledních let.
„Uzavření škol v době pandemie či válečný konflikt na Ukrajině nás naučily, že možnost jít se žáky ven není vůbec garantovaná,“ řekl Václav Stacke z Fakulty pedagogické ZČU, který projekt vede.
Virtuální prostředí má učitelům umožnit přenést skutečná místa přímo do školních tříd a využívat je při výuce různých předmětů. Nemá přitom nahrazovat klasické výlety a exkurze, ale nabídnout další možnost, jak žákům přiblížit konkrétní prostředí a souvislosti.
„Naším cílem určitě není nahradit všechny školní výlety virtuální realitou ani obrazovkou počítače. Chceme zpřístupnit zkušenosti, ke kterým se část žáků běžně nedostane, a nabídnout učitelům další způsob, jak propojit výuku ve škole nebo samostatnou práci žáků s konkrétními místy a situacemi,“ uvedl Stacke.
Výhodou je podle něj také propojení zážitku s probíranou látkou, díky kterému mohou žáci učivu lépe porozumět.
Od šumavských jezer až po uhelný důl
Tým už připravil virtuální prohlídky několika lokalit. Mezi nimi jsou šumavská jezera, Brdy, meandr řeky Moravy nebo krajina českých vulkanitů. Žáci se mohou podívat také na proces těžby v Sokolovské uhelné.
„Žáci si mohou prohlédnout lokality ve 3D, pustit si video, prostudovat vývojové schéma, přečíst si doplňkový text a nabyté znalosti a dovednosti si ověřit vyplněním úkolů,“ popsala Tereza Poncová, čerstvá absolventka fakulty, která se tématu těžby v Sokolovské uhelné věnovala ve své diplomové práci.
Virtuální terénní výuka přitom nemusí sloužit pouze při hodinách zeměpisu. Využití může najít také v dějepisu, chemii nebo při výuce jazyků. Žákům lze například představit prostředí laboratoře a vysvětlit jim pravidla bezpečného chování při práci s nebezpečnými látkami ještě předtím, než do ní sami vstoupí.
Součástí projektu bude také vyhodnocení toho, pro které skupiny žáků a v jakých situacích je tento způsob výuky nejvhodnější. Získané zkušenosti mají pomoci určit, jak virtuální exkurze co nejlépe začlenit do běžného vzdělávání. Projekt chtějí rozšířit do škol po celém Česku
Ambicí tvůrců je nabídnout virtuální terénní výuku základním a středním školám v Plzeňském a Karlovarském kraji, postupně také v dalších částech republiky. V současnosti ji testují na fakultních školách Fakulty pedagogické ZČU.