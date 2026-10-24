Staroslovenský poctivý recept na domácí pirožky s karamelizovanou cibulkou – náplň překvapí úplně každého

Domácí pirohy s vepřovými plíčky připomenou chvíle, kdy se u rodinného stolu sešli všichni a z kuchyně se linula vůně smažené cibulky. Představte si nedělní poledne, velký hrnec na sporáku a babičku, která s klidem sobě vlastním plní jeden piroh za druhým. Nikdo nikam nespěchá, na stole už čekají talíře a každý se těší, až ochutná. Právě takové jídlo má své kouzlo. Není složité, ale sází na poctivou přípravu, sytou náplň a měkké těsto, které se krásně doplňuje s dozlatova osmaženou cibulkou.
Vepřová plíčka možná dnes nepatří mezi suroviny, po kterých sáhne každý, přesto mají v tradiční kuchyni dlouhou historii. Naši předkové dobře věděli, že i méně obvyklé části masa lze proměnit v chutné jídlo, pokud se jim věnuje dostatek péče. Plíčka jsou po důkladném uvaření měkká a snadno se melou, takže se hodí do náplní, které potřebují dobře spojit a dochutit. Obsahují také bílkoviny, železo a vitaminy skupiny B. Jejich poměrně jemnou chuť zvýrazní cibule, pepř, majoránka a nové koření.
Příprava domácích pirohů může být příjemnou příležitostí zpomalit a zapojit do vaření i ostatní členy rodiny. Zatímco náplň chladne, můžete připravit těsto a postupně plnit jednotlivé kousky. Pokud chcete práci rozložit, plíčka si uvařte předem. Nemáte-li k dispozici vepřová, lze použít také telecí, která mívají jemnější chuť. Ať už zvolíte kteroukoliv variantu, důležité je plíčka důkladně tepelně upravit a náplň dobře dochutit.
Na stůl pak přichází talíř horkých pirohů přelitých sádlem a posypaných křupavou cibulkou. Kdo si rád dopřeje výraznější chuť, může přidat i škvarky. Každé sousto spojuje jednoduchost domácího těsta s kořeněnou náplní a připomíná, že dobré jídlo nemusí být složité ani drahé. Stačí mu věnovat trochu času a podávat ho s chutí, která se u rodinného stolu snadno přenáší z generace na generaci.
Vepřová plíčka důkladně očistěte a vložte do hrnce s vodou. Přiveďte je k varu a vařte přibližně 12 minut. Poté vodu slijte, plíčka opláchněte a zalijte čistou vodou.
K plíčkům přidejte očištěnou mrkev, petržel, celer, nové koření, bobkový list a trochu soli. Vařte na mírném ohni přibližně 70 minut, dokud plíčka zcela nezměknou. Poté je vyjměte z vývaru a nechte mírně vychladnout.
Jednu cibuli nakrájejte nadrobno a na sádle ji osmažte dozlatova. Uvařená plíčka umelte najemno, případně společně s částí uvařené mrkve. Přidejte osmaženou cibuli, majoránku, pepř a podle chuti sůl. Pokud je náplň příliš suchá, přilijte trochu vývaru a dobře promíchejte.
Do mísy nasypte hladkou mouku, přidejte sůl, rozpuštěné máslo a postupně přilévejte horkou vodu. Vypracujte hladké, pružné těsto, které se nelepí na ruce. Přikryjte ho čistou utěrkou nebo mísou a nechte přibližně 10 minut odpočinout.
Těsto rozdělte na části a každou vyválejte na tenký plát. Vykrajujte kolečka o průměru přibližně 7–8 cm a doprostřed každého položte lžičku náplně. Okraje pevně přitiskněte k sobě, aby se pirohy při vaření neotevřely.
Ve velkém hrnci přiveďte k varu osolenou vodu. Pirohy vkládejte do vroucí vody po dávkách a opatrně promíchejte, aby se nepřichytily ke dnu. Po vyplavání na hladinu je vařte ještě přibližně 3 minuty, podle tloušťky těsta, a poté je vyjměte děrovanou naběračkou.
Zbývající cibuli nakrájejte na proužky a na sádle ji pomalu smažte dozlatova. Uvařené pirohy rozdělte na talíře, přelijte cibulkou se sádlem a podle chuti doplňte škvarky. Podávejte ihned, dokud jsou těsto i náplň krásně teplé.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová