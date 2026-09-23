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Stačila vteřina a dlažební kostka. Řidička doplatila na známou chybu

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Dennívýzva
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Dlažební kostka, rozbité sklo a ukradená peněženka. V České Lípě stačily cennosti volně položené na středovém panelu osobního auta k tomu, aby zloděj okamžitě zareagoval.
Stačila vteřina a dlažební kostka. Řidička doplatila na známou chybu

Stačila vteřina a dlažební kostka. Řidička doplatila na známou chybu

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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