Spoluvězně uškrtil šálou. Za vraždu soud uložil recidivistovi 17 let vězeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Spoluvězně uškrtil šálou. Za vraždu soud uložil recidivistovi 17 let vězení
Pět jednotek hasičů, jeden zraněný, odletující kusy eternitové střechy a obrovské škody. Takový byl zásah u...
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Plzeňská Viktoria se v osmém kole představila na domácím stadionu proti Sigmě Olomouc. Celé utkání tahala...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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