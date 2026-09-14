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Spoluvězně uškrtil šálou. Za vraždu soud uložil recidivistovi 17 let vězení

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Dennívýzva
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Za vraždu spoluvězně by si měl odpykat sedmnáctiletý trest nebezpečný recidivista Patrik P. (30). Muže na cele uškrtil šálou a ještě ho pořezal žiletkou na krku. Verdikt padl v pondělí u plzeňského krajského soudu. Vražedný incident ve Věznici Plzeň se stal loni na konci října. Obětí je muž, který si odpykával trest 11,5 roku za to, že v Brně ubil větví bezdomovce.
Spoluvězně uškrtil šálou. Za vraždu soud uložil recidivistovi 17 let vězení

Spoluvězně uškrtil šálou. Za vraždu soud uložil recidivistovi 17 let vězení

Zdroj: Richard Beneš
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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