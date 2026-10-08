Skydance je skutečností. Ellison spolkl Warner Bros. a chystá spojení velkých streamovacích služeb

Paramount a Warner Bros. Discovery jsou od 6. října jedinou společností Skydance pod vedením Davida Ellisona. Hollywood tak přichází o jedno ze svých nejstarších samostatných studií, diváky čeká sloučení HBO Max s Paramount+ a nový gigant si do startu nese osmdesátimiliardový dluh.
Transakce včetně převzatých dluhů Warnerů vyšla na 111 miliard dolarů a vznikl kolos s ročními tržbami blížícími se 70 miliardám. Akcionáři Warnerů dostali za každou akcii něco přes 31 dolarů v hotovosti, jejich tituly zmizely z Nasdaqu a od úterka se na newyorské burze obchoduje nový ticker SKYD. Třiačtyřicetiletý Ellison, jehož Skydance Media teprve loni v srpnu převzala Paramount Global, přitom vyrazil po Warnerech před více než rokem a mezitím musel přebít konkurenční dohodu s Netflixem a čelit antimonopolní žalobě dvanácti demokratických nejvyšších státních zástupců. Mluvil proto o „historickém dni pro celé odvětví“ a slíbil firmu, která bude podporovat tvůrce, bavit diváky a odměňovat akcionáře – v tomto pořadí, alespoň na papíře.
Rozhodující slovo nakonec měly peníze otce Larryho Ellisona: rodina drží v nové firmě největší podíl a spolu s fondem RedBird Capital ovládá všechny hlasovací akcie. Pod jednou střechou se ocitají Paramount Pictures, Warner Bros., HBO, CBS, CNN, TNT Sports, Nickelodeon, Cartoon Network, MTV i Comedy Central, rozdělené do tří divizí – studia, streaming a televize. Loga Paramountu a Warnerů sice budou ještě nejméně pět let svítit před úvodními titulky, uvnitř už ale vládne nový režim, který stihl vyměnit filmové šéfy a okamžitě oprášit Barbie 2.
Pro diváky je nejzásadnější budoucnost streamingu. HBO Max a Paramount+ budou zprvu fungovat odděleně, nejspíš s výhodnými balíčky, dlouhodobě je ale Ellison hodlá spojit v jedinou službu. Pod jednou ikonou by se tak mohly potkat Hra o trůny, Rod draka, The Last of Us, Bílý lotos a chystaný seriálový Harry Potter se sheridanovskou stájí Paramountu (Landman, Tulsa King, Lioness) a tamním Star Trekem, South Parkem nebo Dexterem, u nás dostupnými na SkyShowtime, o jehož budoucnosti se také čile spekuluje. Konkrétní podobu Ellison prozradit nechtěl, zato pochválil umělou inteligenci, která podle něj podobné procesy urychluje, a technické zázemí obou platforem chce sjednotit „co nejrychleji“ – podle zdrojů Deadline do roka.
Slučování streamovacích služeb je ale v Hollywoodu notoricky ošemetná disciplína. Disney už léta pozvolna přetahuje Hulu pod Disney+ a sami Warneři po fúzi s Discovery v roce 2022 nakonec ustoupili od vměstnání Discovery+ do služby Max, protože levnější a ziskovou platformu si diváci chtěli ponechat samostatně. Ellisonova vize navíc zjevně nekoresponduje s nedávnými vyjádřeními Caseyho Bloyse, šéfa obsahu HBO a HBO Max, jehož značka si dosud zakládala právě na prestižní exkluzivitě.
Hlavní otázkou tedy není, zda Skydance přežije svůj obří dluh, ale čím ho bude splácet. První kroky naznačují jasnou odpověď: osvědčenými značkami, pokračováními a jedním supermarketem obsahu místo dvou butiků. Pro studio, které před sto lety rozmluvilo filmové plátno a desítky let pohlcovalo konkurenci, je to symbolický konec – a pro HBO, které se celé generace pyšnilo heslem, že není televize, možná začátek krize identity.
Zdroje: Deadline, Variety