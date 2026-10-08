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Skydance je skutečností. Ellison spolkl Warner Bros. a chystá spojení velkých streamovacích služeb

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Paramount a Warner Bros. Discovery jsou od 6. října jedinou společností Skydance pod vedením Davida Ellisona. Hollywood tak přichází o jedno ze svých nejstarších samostatných studií, diváky čeká sloučení HBO Max s Paramount+ a nový gigant si do startu nese osmdesátimiliardový dluh.
Skydance je skutečností. Ellison spolkl Warner Bros. a chystá spojení velkých streamovacích služeb

Skydance je skutečností. Ellison spolkl Warner Bros. a chystá spojení velkých streamovacích služeb

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 14:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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