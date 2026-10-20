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Silnice do Javorníku a Polska se po povodních dočká oprav. Začnou v listopadu

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Důležitý tah z Jeseníku do Javorníku a dál do Polska se po povodních dočká oprav. Přípravné práce začnou již v listopadu, zakázka za 147 milionů korun zahrnuje kompletní opravu. ŘSD nyní s vybranou firmou podepsalo smlouvu.
Silnice do Javorníku a Polska se po povodních dočká oprav. Začnou v listopadu

Silnice do Javorníku a Polska se po povodních dočká oprav. Začnou v listopadu

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 04:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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