Shopaholic Adel, vlastním jménem Adéla Pulcová, je jednoznačně jednou z nejbizarnějších postav působících na sociálních sítích. Před několika lety ji lidé kritizovali kvůli ohromnému utrácení peněz za nesmysly, dnes už jí toho kromě dluhů moc nezbylo, a tak svým sledujícím točí alespoň taková videa, která si může dovolit. Podívejte se, jak se snažila rozklepnout vajíčko.
Shopaholic Adel opět baví internet: Chtěla natočit recept, selhala už při rozklepnutí vajíčka
Web nabízí pestrý obsah z různých oblastí běžného života – od cestování a gastroprůvodců přes recenze a nakupování až po bydlení, recepty, finance a zajímavosti. Čtenáři zde najdou praktické tipy, doporučení i inspiraci, která pomáhá lépe se orientovat v každodenních rozhodnutích.Obsah je...