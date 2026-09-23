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Shopaholic Adel opět baví internet: Chtěla natočit recept, selhala už při rozklepnutí vajíčka

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Shopaholic Adel, vlastním jménem Adéla Pulcová, je jednoznačně jednou z nejbizarnějších postav působících na sociálních sítích. Před několika lety ji lidé kritizovali kvůli ohromnému utrácení peněz za nesmysly, dnes už jí toho kromě dluhů moc nezbylo, a tak svým sledujícím točí alespoň taková videa, která si může dovolit. Podívejte se, jak se snažila rozklepnout vajíčko.
Shopaholic Adel opět baví internet: Chtěla natočit recept, selhala už při rozklepnutí vajíčka

Shopaholic Adel opět baví internet: Chtěla natočit recept, selhala už při rozklepnutí vajíčka

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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