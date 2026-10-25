Šampionka Siniaková předvedla dominanci. Soupeřce ve finále povolila jedinou hru

Centrální kurt v Ósace, neděle 25. října, stav 2:1 pro Češku. Pak se spustil déšť a hráčky na zhruba hodinu odešly do šaten. Kdo čekal, že pauza finále zdramatizuje, se mýlil. Siniaková se vrátila, jako by ji nikdo nepřerušil, a od té chvíle neprohrála ani jednu hru. Jedenáct gamů v řadě, výsledek 6:1, 6:0 a podle ČTK 64 minut čistého času na kurtu. Turnaj Kinoshita Group Japan Open kategorie WTA 250 tak přinesl Siniakové šestý singlový titul v kariéře a první od října 2023. Zároveň se stala první českou vítězkou ósacké akce. Za tím skóre přitom nestojí jen slabší den soupeřky.
Hodina deště a pak už jen jedním směrem
Jediný game, který Kruegerová v celém finále získala, přišel v úvodu prvního setu, ještě před dešťovou pauzou. Bylo to zároveň jediné podání, které Američanka za celý zápas udržela. Ze sedmi servisních her prohrála šest.
Po návratu na kurt Siniaková pokračovala ve stejném tempu. Tlačila returnem, čekala na chyby a Kruegerová jí je dodávala. V prvním setu jí sebrala servis třikrát, ve druhém přidala další tři brejky. Finále skončilo symbolicky: dvojchybou Kruegerové.
Takový průběh mají finále na okruhu WTA zřídka. Hráčka, která v duelu prohrává, se obvykle aspoň na chvíli chytí, zvlášť když jí přerušení nabídne čas přeskupit se. Kruegerová tu šanci dostala. Siniaková jí ji okamžitě vzala.
Čísla, která nenechávají prostor
Výsledek 6:1, 6:0 zní jednoznačně, statistiky jsou ještě výmluvnější. Podle zápasové stránky Tennis.com a živého přenosu Onlajnů vypadal souboj takto:
|Ukazatel
|Siniaková
|Kruegerová
|Udržené servisní hry
|6 z 6
|1 z 7
|Proměněné brejkboly
|6 z 8
|0 z 1
|Celkem uhrané body
|55
|31
|Body po vlastním podání (Kruegerová)
|neuvedeno
|19 z 47
Kruegerová k tomu přidala tři dvojchyby a podle živých statistik 33 nevynucených chyb proti pouhým deseti vítězným úderům. Siniaková čelila za celé finále jedinému brejkbolu a odvrátila ho.
Podle nás je v těch číslech vidět, proč Siniaková v Ósace nepůsobila jako deblistka, která si jen odskočila do dvouhry. Agresivní return, který z ní dělá postrach čtyřhry, rozebral servis soupeřky téměř dokonale. Kruegerová vyhrála po vlastním podání méně než polovinu výměn, což je u vysoké Američanky se silným servisem tvrdá vizitka. A klid po dešťové pauze je přesně ta zápasová odolnost, kterou Siniaková získává v deblových finále velkých turnajů.
Pátá výhra nad stejnou soupeřkou
Kruegerová přitom nepřijížděla do finále jako outsiderka. V žebříčku byla 55., o 31 míst výš než Siniaková. A Ósaku má ráda: v roce 2023 tu získala svůj první titul na okruhu WTA a před letošním finále měla na turnaji bilanci 10 výher a 2 porážky.
Proti Siniakové se jí ale nedaří dlouhodobě. Česká tenistka vyhrála i čtyři předchozí vzájemné zápasy:
- Lleida 2024 (WTA 125): 2:6, 6:2, 6:1
- Adelaide 2025 (kvalifikace): 6:3, 2:6, 6:2
- Berlín 2025 (kvalifikace): 6:4, 6:2
- Bad Homburg 2025 (kvalifikace): 7:5, 6:2
Po Ósace je bilance 5:0. Zatímco dřívější duely byly často třísetové bitvy, finále ukázalo, jak velký rozdíl mezi nimi může být, když Siniaková trefí den.
Cesta k titulu vedla přes Peyton Stearnsovou, která skrečovala za stavu 6:4, 0:6, 4:0 pro Češku, dále přes Magdu Linetteovou, Mary Stoianovou a Britku Katie Boulterovou. Pro Siniakovou má Ósaka i osobní rozměr. Právě tady v roce 2016 prohrála finále s Christinou McHaleovou po těsném boji 6:3, 4:6, 4:6. O deset let později si odvezla trofej.
Deblová jednička, která se vrací i ve dvouhře
Kontrast mezi oběma Siniakovými je letos ostrý. Ve čtyřhře je světovou jedničkou a s Američankou Taylor Townsendovou má za sebou mimořádnou sezonu: titul na Roland Garros a triumfy na tisícovkách v Indian Wells, Miami a Madridu. Ve dvouhře přijela do Ósaky jako 86. hráčka světa se sezonní bilancí 15 výher a 18 porážek.
Týden v Japonsku ten obraz výrazně mění. Podle průběžného žebříčku by se měla posunout o 37 míst na 49. příčku, tedy zpět do první padesátky. To ještě musí potvrdit oficiální pondělní vydání žebříčku. Ke kariérnímu maximu, 27. místu podle profilu WTA, má sice daleko, směr je ale jasný.
Šestý titul doplnil sbírku z let 2017 (Šen-čen a Båstad), 2022 (Portorož) a 2023 (Bad Homburg a Nan-čchang, kde ve finále porazila Marii Bouzkovou). Její bilance singlových finále na okruhu WTA se tak přehoupla do plusu na 6:5. Rozdíl proti Nan-čchangu je zřejmý: tehdy šlo o vyvrcholení úspěšného roku, teď o návrat po třech letech bez singlové trofeje.
Z Ósaky rovnou do Kuang-čou a pak do Indian Wells
Na oslavy moc času nezbývá. Siniaková pokračuje na turnaji WTA 250 v Kuang-čou, který se hraje od 26. října do 1. listopadu. V úvodu turnaje ji čeká nasazená trojka Lanlana Tararudeeová. Zápasy WTA v Česku vysílá CANAL+ Sport, konkrétní zařazení utkání se řídí aktuálním programem.
Vrchol sezony přijde v listopadu. WTA Finals se hrají od 8. do 15. listopadu v Indian Wells a Siniaková tam s Townsendovou nastoupí mezi osmi nejlepšími deblovými páry. Česká stopa bude výrazná i ve dvouhře, kde startují Karolína Muchová a Linda Nosková.
Do Kalifornie pojede Siniaková jako favoritka čtyřhry, ale tentokrát i se singlovou trofejí v kufru. Po Ósace už není otázkou, jestli to ve dvouhře ještě umí, ale spíš jak daleko ji tahle forma může dovést.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný