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Růžičková kapusta: Čím později přichází chlad, tím lepší sklizeň

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Jedná se o zeleninu, které chladné počasí nevadí. Ba naopak. Právě nižší teploty mohou mít pozitivní vliv na chuť jejích růžiček. Proto není důvod s její sklizní spěchat, pokud rostliny zůstávají zdravé a předpověď neslibuje dlouhodobě velmi silné mrazy.
kapusta

kapusta

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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