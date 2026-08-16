Rosický hájí příchod exslávisty Juráska. Do Sparty ho lákal už v minulosti

Po odchodu Lukáše Haraslína potřebovala Sparta křídelníka. Nesáhla po hotovém zboží s ověřenou formou, ale po třiadvacetiletém hráči, který poslední rok a půl strávil na okraji sestavy Norwich City. Tomáš Rosický za tímto tahem stojí osobně, a podle informací z klubového rozhovoru na Sparta TV ho do Sparty chtěl přivést už dříve, než Jurásek v lednu 2025 zamířil do Anglie. Teď se mu ta šance otevřela znovu. Jenže tentokrát musí vysvětlovat víc než jen sportovní logiku.
Proč potřebuje příchod obhajobu
Čísla z Norwiche nejsou vizitkou, kterou by se hráč chlubil. Za rok a půl v klubu odehrál Jurásek 18 soutěžních zápasů a nasbíral pouhých 572 minut. V ligové sezoně 2025/26 to bylo ještě skromnější: 16 startů, 489 minut, nula gólů a dvě asistence. Jediný gól v dresu Canaries vstřelil v FA Cupu proti třetiligovému Walsallu. Trenér Johannes Hoff Thorup v březnu 2025 otevřeně mluvil o tom, že Jurásek potřebuje více tréninků a čas na adaptaci na intenzitu Championship. O měsíc později řešil klub jeho postupnou reintegraci po zdravotním výpadku.
Nešlo tedy o jeden problém. Kombinace fyzické nepřipravenosti, adaptace na anglický fotbal a silné konkurence v kádru vyústila v situaci, kdy hráč s kontraktem do roku 2030 fakticky stál. Norwich ho neodepsal (dlouhá smlouva mu drží kontrolu nad aktivem), ale dal zelenou hostování, které má Juráskovi vrátit herní praxi.
Slávistická stopa v letenském dresu
A pak je tu ten druhý rozměr. Jurásek celou dosavadní kariéru budoval ve Slavii. Odtud odcházel do Norwiche, odtud má všechny své evropské zkušenosti. Sparta na svém webu popisuje rivalitu s červenobílými jako vztah klubů, které „dělí miliardy světelných let“. Přechod mezi oběma pražskými „S“ není běžný transfer. Je to tah zatížený emocí, historií a zvýšeným tlakem tribun.
Reprezentativní měření reakcí fanoušků sice neexistuje, ale kontroverzní potenciál je zřejmý. Jurásek nepřichází jako hvězda, která by skeptiky umlčela čísly. Přichází jako hráč po výkonnostním propadu, jehož přijetí bude podmíněné výhradně tím, co předvede na hřišti.
Co za Juráskem Rosický vidí
Rosický dlouhodobě říká, že transfery jdou za ním a že personální volby nese osobně. V minulosti opakovaně zdůrazňoval, že chce hráče, kteří se se Spartou identifikují a budou za ni žít. U Juráska podle všeho věří, že profilově odpovídá tomu, co Letná na křídle potřebuje, a že návrat do známého českého prostředí může nastartovat kariéru, která v Anglii zamrzla.
Klíčové je, že Sparta nenahrazuje Haraslína kus za kus. Nebere hotovou produktivitu, ale mladšího hráče s potenciálem, který už jednou prokázal, že na evropské úrovni funguje. Za Slavii nasbíral Jurásek v pohárových soutěžích 21 startů, tři góly a jednu asistenci. To je pro Spartu, která hraje Evropskou ligu, relevantnější kontext než samotná anglická minutáž.
Samotný fakt, že Rosický po Haraslínově odchodu sáhl po externí posile, je čitelný signál: interní řešení na křídle klub nepovažoval za dostačující. A z dostupných variant vybral hráče, kterého chtěl už dříve.
Kdy ho fanoušci uvidí
Podle oficiálního ligového kalendáře Sparty připadají v úvahu už srpnové zápasy, venkovní utkání s Artisem Brno a následně domácí derby se Slavií. Právě derby by bylo symbolicky nejsilnějším možným debutem, ale i nejrizikovějším. Přesný termín prvního startu závisí na registraci, administrativě hostování a Juráskově fyzické připravenosti.
Pokud se hostování nepovede, scénář je jasný: návrat do Norwiche, kde mu běží smlouva ještě čtyři roky. Žádný konec kariéry, jen další hledání správného prostředí.
Sázka na restart, ne na jistotu
Sparta tímto tahem testuje něco víc než jednoho hráče. Testuje, jestli umí vzít fotbalistu po neúspěšném zahraničním angažmá a v domácím prostředí z něj znovu vytáhnout to, co ho kdysi dostalo do hledáčku anglického klubu za 180 milionů korun. Rosický za tím stojí jménem. Jurásek to musí potvrdit nohama.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl