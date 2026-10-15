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Přistál jen pro peníze. Ženu z Břeclavska oškubal falešný pilot

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Dennívýzva
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Žena z Břeclavska se zamilovala do zahraničního pilota, místo romantiky ale přišlo kruté vystřízlivění. Na fiktivní společnou dovolenou podvedená přispěla 232 tisíc korun.
Přistál jen pro peníze. Ženu z Břeclavska oškubal falešný pilot

Přistál jen pro peníze. Ženu z Břeclavska oškubal falešný pilot

Zdroj: Pexels.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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