PŘEHLED: Do chodu Třeště, Telče, Polné i Brtnice budou po volbách mluvit nové tváře

Našly se i kandidátky, jejichž lídři v letošních komunálních volbách neuspěli. Pojďme se na tato čtyři města, která mají shodně 21 zastupitelů, podívat podrobněji.
Volby v Třešti
V téměř šestitisícové Třešti přišlo během pátku a soboty volit 44,19 % voličů. Volby zde vyhrála strana KDU-ČSL v čele s dosavadním starostou Vladislavem Hynkem (11 mandátů), druzí skončili Nestraníci, ty vedla místostarostka Eva Požárová (7 mandátů), do vedení města ještě bude mluvit hnutí Program Třešť s lídrem Lubomírem Veselým (3 mandáty). V Třešti je tedy vysoce pravděpodobné, že se vedení města nezmění.
Svůj mandát obhájilo 17 z 21 zastupitelů, další dva kandidovali, ale mandát neobhájili, dva zastupitelé vůbec nekandidovali. Jména čtyř nových zastupitelů jsou: Helena Štumarová a Zdeněk Havlíček (oba KDU-ČSL), Jakub Novotný (Nestraníci) a Ivana Herkner (Program Třešť).
Volby v Telči
Telč měla volební účast 46,06 %. Do zastupitelstva voliči poslali hned sedm uskupení – ODS v čele se starostou Vladimírem Brtníkem (5 mandátů), Volba pro Telč (lídr Jiří Houdek, 4 mandáty), Noví Lidovci pro Telč (lídr Jan Adámek, 4 mandáty), SPOLUOBČANÉ S PODPOROU STAROSTŮ (lídr Roman Fabeš, ten ale mandát neobhájil; 3 mandáty), Společně pro Telč - Piráti a Zelení (lídr Jiří Pykal, 3 mandáty), ČAS ZMĚNY (lídr bývalý kastelán telčského zámku Bohumil Norek, 1 mandát) a Komunistická strana Čech a Moravy (lídr Stanislav Vyvadil, 1 mandát).
V Telči byli zvolení tito noví zastupitelé: Jan Adámek, Karel Přibyl, Tomáš Jirásek (Noví Lidovci pro Telč), Jan Bína, Lucie Norková (SPOLUOBČANÉ S PODPOROU STAROSTŮ), Roman Dáňa, Jiří Houdek, Lukáš Komín, Pavel Trojan (Volba pro Telč).
Volby v Brtnici
57,22 %, Tolik voličů přišlo k urnám v Brtnici. Uspělo zde šest uskupení. MYHA Brtnice vedl starosta Jan Přibyl (6 mandátů), Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TJ Sokol Brtnice vedla místostarostka Vlasta Kolmanová (4 mandáty), ODS v čele s bývalou starostkou Miroslavou Švaříčkovou (4 mandáty), Srdcem pro Brtnici (lídr Jakub Vrzal, 4 mandáty), KDU-ČSL (lídr Vojtěch Šindelka mandát nezískal; 2 mandáty) a spojená Levice (lídr Miloslav Vrzal, který post zastupitele nezískal; 1 mandát).
Také lidé v Brtnici si budou zvykat na nové tváře mezi zastupiteli: Jakub Vrzal, Tomáš Brabenec, Michal Růžička, Sabína Šebestová (Srdcem pro Brtnici), Filip Coufal, Michael Peštál (Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TJ Sokol Brtnice), Kamila Měrtlová (ODS), Josef Peštál (MYHA), Ludmila Pysková (Spojená Levice).
Volby v Polné
Nové vedení bude mít po volbách Polná (volební účast 52,89 %). Dosavadní dlouholetý starosta Jindřich Skočdopole letos stanul před soudem v souvislosti s investicí do bitcoinů. Následně opozice chtěla iniciovat jeho odvolání, a Skočdopole následně kvůli zdravotním problémům prohlásil, že se již nebude ucházet o pozici starosty. Jeho hnutí Nezávislí pro Polnou získalo 6 mandátů. Do vedení města bude dále mluvit SNK POLNÁ 2030 (lídryně Veronika Švomová, 5 mandátů), Poleňáci pro Polnou v čele s místostarostou Martinem Bohdálkem (5 mandátů), POLNÁ - DOBRÁ ADRESA (lídryně Alexandra Hájková, 3 mandáty) a KDU-ČSL (lídr Miloš Kvasnička, 2 mandáty).
Polná má po volbách tyto nové zastupitele: Ondřej Brož, Lubomír Kanswohl (SNK POLNÁ 2030), Alexandra Hájková, Jonáš Kuba (POLNÁ - DOBRÁ ADRESA), Lukáš Hrdina (KDU-ČSL), Petr Opršal (Poleňáci pro Polnou), Vojtěch Voráček (Nezávislí pro Polnou).
Kdy se dozvíme jména starostů?
Voliči v pátek 9. října a také v sobotu 10. října rozhodli o jménech (staro)nových zastupitelů. Zároveň je ale třeba dodat, že starostu a také místostarostu/y v komunálních volbách nevolí voliči. O těchto funkcích rozhodují zvolení zastupitelé na ustavující schůzi.