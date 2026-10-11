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PŘEHLED: Do chodu Třeště, Telče, Polné i Brtnice budou po volbách mluvit nové tváře

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Uplynulo více než 24 hodin od uzavření volebních místností a nyní už ve všech obcích jsou známá jména (staro)nových zastupitelů. S malými změnami musí počítat lidé i v menších městech na Jihlavsku - konkrétně v Třešti, Telči, Brtnici a Polné. Řady zastupitelů totiž oživí nové tváře.
PŘEHLED: Do chodu Třeště, Telče, Polné i Brtnice budou po volbách mluvit nové tváře

PŘEHLED: Do chodu Třeště, Telče, Polné i Brtnice budou po volbách mluvit nové tváře

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 14:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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