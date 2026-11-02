Pravítko, kleště i další běžné předměty najdou nečekané využití v kuchyni. Některé fígle výrazně usnadní práci

Vaření a pohyb v kuchyni jsou každodenní činnosti, které musí vykonávat skoro každý. Je proto výhodné znát triky, jak si všechnu tu práci ulehčit.
Práci v kuchyni se alespoň jednou za život nejspíš nevyhne nikdo. Je to totiž součást života a nedá se bez toho obejít, ať už jste profesionálním kuchařem, nebo si jen jdete namazat chleba.
Proto možná oceníte předměty denní potřeby, které se nachází v domově skoro každého. Ty vám totiž mohou práci v kuchyni velmi usnadnit. Maskovací žlutá páska
To je taková ta samolepící páska z lehce odtržitelného papíru. Její výhodou je, že ji můžete použít pro označení plechovek a zavařeninových sklenic.
Bylo zjištěno, že ty poté vydrží i opakované umytí v myčce a ani inkoust se z nich skoro nesmaže. Fotografie: Freepik Dentální nit nejen pro zuby
S dentální nití si můžete zahrát na profesionála v krájení. Takové sušenky nebo tvrdý sýr budou po použití tohoto nástroje nakrájeny s geometrickou přesností.
To je výhodné zvláště při oslavách, jelikož to potom vypadá dobře. Jen je nutné používat nit bez příchutě, pokud tedy nemáte chuť na mátové sušenky. Malířský štětec najde své využití
Pokud se chystáte péct a všimli jste si, že už nemáte žádný kulinářský štětec, nemusíte běžet do obchodu. Můžete ho nahradit štětcem běžným. Navíc ho nemusíte používat jen během pečení,
poslouží i na vymazání pánve před přípravou palačinek. Jen si musíte ohlídat, aby byl štětec nepoužitý, v jiném případě do kuchyně nepatří. Fotografie: Freepik Organizátor na tužky a papírenské potřeby
Ten můžete umístit na polici ve skříni a ukládat do něj drobné kuchyňské náčiní, jako jsou plechy na muffiny a podobné. Vše bude díky tomu viditelné a na svém místě.
Školní pravítko nejen do školy
Školní pravítko oceníte zejména ve chvíli, kdy jste se rozhodli něco upéct, ale nemáte nejlepší odhad na velikost.
Díky pravítku máte šanci vytvořit rovnoměrné sušenky a ostrým koncem můžete těsto i nakrájet na kousky. Špachtle nemusíte mít jen na sádrokarton
Špachtle má v kuchyni mnoho využití. Pokud s ní budete otáček steaky na pánvi, nebudou tolik prskat a ohrožovat vaše zdraví. Buchty a podobné věci pečené v troubě se vám z plechu
s její pomocí budou také lépe vytahovat a vhodná bude i na čištění. Můžete díky ní seškrábat i špínu ulpělou na skle nebo vyčistit povrch desky na krájení. Kleště velmi oceníte
Pokud ve svém vercajku najdete nastavitelné kleště s dlouhou rukojetí, jste dítětem štěstěny. S jejich pomocí bude
vymačkávání šťávy z citrónů a limetek naprosto nový zážitek. Budete mít jistotu, že v nich nezůstala ani kapka. Jehlové kleště můžete využít při odstraňování kostí z rybích filet. Fotografie: Freepik Ochranné brýle v boji proti cibuli
Znáte ten pocit, kdy krájíte cibuli a máte dojem, že si vypláčete oči? S ochrannými brýlemi se těchto nepříjemných reakcí bát nemusíte.
Bude vhodné si je nasadit i při loupání feferonek. Oči vám jistě poděkují. Zkuste využít kladivo
Kladivo se ukázalo jako úžasné řešení pro vyčištění granátového jablka. Jednoduše ovoce rozkrojte na polovinu, poté prsty rozbijte kůru a poklepejte na ni kladivem, semena jablka směřují dolů.
Fotografie: Freepik Holicí strojek umí zázraky
Sice to nedávají do reklamy, ale holicí strojky jsou již dávno přizpůsobeny pro různé kuchyňské potřeby. Například s jejich pomocí
můžete snadno odstranit etikety z plechovek, oloupat rybí šupiny, otevřít blistr (balení na drobné výrobky) nebo nakrájet česnek na tenké plátky.
Zdroj: Goodhousekeeping
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Školní pravítko, kleště a další předměty denní potřeby, které lze překvapivě využít v kuchyni appeared first on BydlímeÚtulně.cz.