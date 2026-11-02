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Pravítko, kleště i další běžné předměty najdou nečekané využití v kuchyni. Některé fígle výrazně usnadní práci

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Vaření a pohyb v kuchyni jsou každodenní činnosti, které musí vykonávat skoro každý. Je proto výhodné znát triky, jak si všechnu tu práci ulehčit.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Magnific
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 09:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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