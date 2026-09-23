Polly nemohla následovat milovanou paničku do domova seniorů, zůstala samaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Polly nemohla následovat milovanou paničku do domova seniorů, zůstala sama
Podvodníci se aktivují s příchodem podzimu a začínající topnou sezónou. Lidé se totiž častěji obracejí na...
Ještě nedávno byla kaple na Svojších zpustlou ruinou, teď opět září novotou jako téměř před sto lety. Podíl...
Každý rok zemřou na chřipku až tři tisíce pacientů. Odborníci s příchodem podzimu připomínají, že právě teď...
Novým poskytovatelem zubní pohotovosti v Plzeňském kraji bude pro období let 2027 až 2030 Zubní centrum...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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