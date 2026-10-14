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Plzeňskou Trojku povede dál Procházka (ANO). V čele Jedničky zůstává Bubeníčková (ANO)

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Na většině největších plzeňských městských obvodech už mají jasno, kdo je po volbách povede další čtyři roky. V čele centrálního obvodu zůstává jako starosta David Procházka (ANO). Starostkou zůstává na Jedničce také Ivana Bubeníčková (ANO). Na Dvojce by měl být starostou Jindřich Blažek (ANO).
Plzeňskou Trojku povede dál Procházka (ANO). V čele Jedničky zůstává Bubeníčková (ANO)

Plzeňskou Trojku povede dál Procházka (ANO). V čele Jedničky zůstává Bubeníčková (ANO)

Zdroj: Se svolením David Procházka a Ivana Bubeníčková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 14:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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