Půlka bude vládnout, půlka bude v opozici. ODS se ve vítězném obvodu rozštěpila

Půlka bude vládnout, půlka bude v opozici. ODS se ve vítězném obvodu rozštěpilaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Půlka bude vládnout, půlka bude v opozici. ODS se ve vítězném obvodu rozštěpilaZdroj: MO Plzeň 2
Článek byl publikován 13.10.2026 08:40
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