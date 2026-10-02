Plinius před 2 000 lety nevědomky seřídil hodiny Země. Pompeje teď zpřesňují datování dávných katastrof

Jedna z nejlépe popsaných katastrof starověku
Když Vesuv roku 79 vybuchl, zničil Pompeje, Herculaneum a další sídla v Neapolském zálivu. Pro geology je tato erupce výjimečná nejen množstvím dochovaných hornin a popela. Má něco, co naprostá většina sopečných událostí v dějinách Země postrádá: člověka, který ji sledoval a zanechal poměrně podrobný písemný záznam.
Plinius mladší se tehdy nacházel v Misenu na druhé straně zálivu. O mnoho let později popsal v dopisech historikovi Tacitovi růst mohutného erupčního mraku, spad popela, zemětřesení i události kolem smrti svého strýce Plinia staršího, který se vydal k Vesuvu. Jeho svědectví patří k nejznámějším popisům sopečné erupce ze starověku a právě podle těchto pozorování vznikl pojem pliniovská erupce.
Dva tisíce let se na Pliniovy dopisy dívali především historici a vulkanologové. Nová práce ale ukazuje, že mohou mít ještě jednu, mnohem méně očekávanou hodnotu: představují časovou značku, proti níž lze testovat samotné fyzikální hodiny používané k měření geologického času.
Hornina má vlastní hodiny
Geologové samozřejmě nemají pro většinu dávných událostí žádného Plinia. Pokud chtějí zjistit, kdy vybuchla sopka před deseti miliony let nebo kdy vznikla určitá vrstva horniny, musí se spolehnout na procesy probíhající uvnitř minerálů.
Jednou z nejdůležitějších metod je argon-argonové datování, označované jako ^40Ar/^39Ar. Vychází z radioaktivního draslíku-40, který se během času přeměňuje několika cestami. Jedna z nich vede ke vzniku argonu-40.
Když například krystal sanidinu vznikne při sopečné erupci a ochladne, jeho minerální struktura začne fungovat jako určitý druh uzavřeného systému. Draslík-40 v něm postupně ubývá a část jeho atomů se mění na argon-40. Čím více radiogenního argonu se v minerálu vzhledem k draslíku nahromadilo, tím delší čas od jeho vzniku pravděpodobně uplynul.
Ve skutečném argon-argonovém datování je postup sofistikovanější. Vzorek se ozáří neutrony, které část draslíku-39 přemění na argon-39. Poměr různých izotopů argonu pak umožňuje určit stáří vzorku velmi přesně.
Jenže každé hodiny jsou dobré jen natolik, nakolik dobře známe jejich chod.
Pompeje poskytly téměř ideální zkoušku
Paul Renne a jeho kolegové z Berkeley Geochronology Center, University of California v Berkeley a Univerzity v Padově proto použili Vesuv jako přirozený kalibrační experiment. Odebrali sanidin z pemzy spojené s erupcí roku 79 a podrobili jej argon-argonovému datování.
Analyzovali osm vzorků. Výsledek odpovídal stáří přibližně 1 938 ± 13 let před měřením provedeným v roce 2025. Historická časová vzdálenost erupce byla přibližně 1 946 let.
Na první pohled může rozdíl několika let působit téměř banálně. Pro metodu, která se běžně používá na horniny staré statisíce, miliony nebo miliardy let, je ale možnost porovnat fyzikálně změřené stáří s událostí známou z písemných dějin mimořádně cenná.
Vědci tak nedostali jen další datum erupce Vesuvu. Dostali test, zda jejich geologické hodiny ukazují správně ve chvíli, kdy skutečnou odpověď známe nezávislým způsobem.
A právě tady se Plinius nečekaně dostává z hodin dějepisu do laboratoře jaderné fyziky.
Jeden poločas rozpadu se podařilo zpřesnit
Výsledek umožnil týmu nově určit také parametr, na němž argon-argonové datování stojí: rychlost té části rozpadu draslíku-40, která vede ke vzniku argonu-40.
Autoři stanovili odpovídající částečný poločas přibližně na 12,044 ± 0,088 miliardy let, tedy s výrazně menší nejistotou než u předchozí hodnoty odvozené jinou metodou.
Tady je důležitá jedna drobnost, která může snadno zmást. Neznamená to, že celkový poločas rozpadu draslíku-40 činí dvanáct miliard let. Draslík-40 se rozpadá několika cestami a jeho celkový poločas je mnohem kratší. Hodnota kolem dvanácti miliard let se vztahuje právě k větvi rozpadu vedoucí k argonu-40, kterou geochronologie potřebuje znát mimořádně přesně.
Taková korekce nevypadá dramaticky, dokud si neuvědomíme, kolikrát se stejná fyzikální konstanta používá. Jakmile pomocí ní datujeme horniny z jiných míst a období, její nejistota se přenáší do výsledku.
Zpřesnění jedné veličiny proto může zlepšit datování obrovského množství geologických událostí.
Od římského dopisu k masovým vymíráním
Argon-argonová metoda se nepoužívá jen k určování stáří sopek. Geologové jí datují vrstvy popela vložené mezi sedimenty, horniny spojené s velkými impakty nebo časové hranice kolem zásadních událostí ve vývoji života.
Právě sopečný popel je mimořádně užitečný. Pokud například paleontologové najdou fosilie pod a nad dobře datovatelnou vrstvou vulkanického materiálu, mohou mnohem přesněji určit, kdy dané organismy žily nebo kdy určitá skupina z fosilního záznamu mizí.
Podobným způsobem lze zpřesňovat chronologii velkých vulkanických provincií, klimatických změn a některých masových vymírání. Rozdíl několika desetin procenta, který je u dvoutisícileté erupce sotva patrný, může u stovek milionů let starých událostí znamenat statisíce až miliony let.
A právě tak se může stát, že záznam člověka sledujícího Vesuv v prvním století pomáhá zpřesňovat časovou osu událostí, které se odehrály dávno před vznikem našeho druhu.
Jenže ani datum Pompejí není úplně jednoduché
Příběh má ještě jednu téměř ironickou komplikaci. Událost, která má posloužit jako mimořádně přesná historická kotva, sama nemá zcela nesporné datum.
Tradičně se erupce Vesuvu kladla na 24. srpna roku 79, především podle dochovaných rukopisných verzí Pliniových dopisů. Archeologické nálezy ale dlouhodobě podporují možnost, že k erupci došlo až později na podzim. Diskutuje se o podzimním ovoci nalezeném v Pompejích, oblečení obětí, stopách topení i nápisu, který bývá interpretován jako argument pro říjnové datum.
Do sporu vstoupila také mince nalezená v Pompejích, jejíž datování bylo po léta předmětem diskuse. Autoři nové studie se proto nesnažili předstírat přesnost, kterou historické prameny neposkytují. Při kalibraci pracovali s časovou nejistotou přibližně dvou měsíců.
Na škále dvou tisíc let je to velmi málo. Na škále geologického času téměř nic.
Právě spojení historické nejistoty s fyzikálním měřením je ale pěknou ukázkou toho, jak moderní datování skutečně funguje. Výsledkem není magicky přesné číslo bez chyby, nýbrž nejlepší odhad doplněný explicitně vyčíslenou nejistotou.
Plinius se nestal fyzikem. Jeho dopis se ale stal součástí měřidla
Je lákavé říct, že Plinius mladší „seřídil geologické hodiny“. Ve skutečnosti samozřejmě nic takového neplánoval. Popsal katastrofu, kterou zažil, a jeho text přežil díky opisování rukopisů po téměř dva tisíce let.
Mezitím pemza vyvržená stejnou erupcí uchovala úplně jiný záznam. V jejích krystalech běžel radioaktivní proces, který se řídí fyzikálními zákony bez ohledu na lidské kroniky.
Teprve dnes můžeme oba archivy položit vedle sebe.
Jeden vznikl v hlavě římského svědka a přežil v textu. Druhý vznikl v krystalu během sopečné erupce a přežil v hornině. Když se jejich čas shodne, získáváme větší důvěru v metodu, kterou potom používáme tam, kde žádný písemný svědek nikdy existovat nemohl.
A právě v tom je na nové práci něco krásně nečekaného: jedna z nejslavnějších historických katastrof nám dnes nepomáhá jen pochopit minulost lidí. Pomáhá zpřesňovat samotné hodiny, kterými měříme minulost planety.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Science Advances – Pliny the Younger advances geochronology, DOI 10.1126/sciadv.aeg2624 [2], UC Berkeley – The eruption that destroyed Pompeii is helping scientists date Earth’s history [3]. img ai generated