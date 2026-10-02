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Plinius před 2 000 lety nevědomky seřídil hodiny Země. Pompeje teď zpřesňují datování dávných katastrof

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Když Plinius mladší popisoval erupci Vesuvu, netušil, že jeho dopisy jednou pomohou fyzikům měřit čas hluboko v geologické minulosti. Vědci nyní využili událost z roku 79 jako mimořádně přesnou historickou kotvu pro metodu, kterou datujeme sopky, impakty i zásadní okamžiky ve vývoji Země.
Plinius před 2 000 lety nevědomky seřídil hodiny Země. Pompeje teď zpřesňují datování dávných katastrof

Plinius před 2 000 lety nevědomky seřídil hodiny Země. Pompeje teď zpřesňují datování dávných katastrof

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 02.10.2026 17:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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